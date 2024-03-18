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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Частный дом затопило в Башкирии из-за скопления талых вод

Первое подтопление жилого дома произошло в Башкирии

18 марта 2024, 11:09
Фото: МЧС по РБ

Частный дом затопило в Башкирии из-за скопления талых вод

Подробности сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Подтопление жилого дома произошло в селе Бурибай Хайбуллинского района. Из-за промерзания дренажной трубы произошло скопление талых вод, в результате чего подтопило частный дом, расположенный в низине по ул. Салавата Юлаева.

Фото: МЧС по РБ

К счастью, никто не пострадал. Как установили в МЧС, в доме никто не проживает, собственник дома на постоянной основе живёт по другому адресу.

Силами Администрации и Бурибаевского ГОКа организована работа по отводу вод.

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