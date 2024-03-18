Первое подтопление жилого дома произошло в Башкирии

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Подтопление жилого дома произошло в селе Бурибай Хайбуллинского района. Из-за промерзания дренажной трубы произошло скопление талых вод, в результате чего подтопило частный дом, расположенный в низине по ул. Салавата Юлаева.
К счастью, никто не пострадал. Как установили в МЧС, в доме никто не проживает, собственник дома на постоянной основе живёт по другому адресу.
Силами Администрации и Бурибаевского ГОКа организована работа по отводу вод.