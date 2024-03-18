Отпуск в России летом 2024 года — популярные направления на любой кошелек

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Начало весны — самое время задуматься о том, где можно провести отпуск. Ведь опытные туроператоры советуют покупать билеты и путевки заранее, так можно значительно сэкономить. И самыми популярными направлениями среди россиян по-прежнему остаются курорты родной страны.
На территории России полно красивых мест, которые порадуют не только потрясающими видами, но и качественным сервисом. Мы подобрали для вас самые лучшие варианты!
Бесспорным лидером уже долгие годы остается город-курорт Сочи. Здесь толпы туристов круглый год, можно и на пляже полежать, и на лыжах в горах покататься. Именно в Сочи есть огромное количество отелей и гостиниц с сервисом ничуть не хуже, чем за границей.
Также курорт предлагает массу экскурсий, развлекательных заведений, побережье Черного моря и развитую инфраструктуру. Но есть и минусы — высокие цены и огромное количество туристов.
Полуостров Крым — настоящий рай для туристов. Здесь можно найти отдых на любой вкус и кошелек. Для любителей высокого сервиса и all inclusive идеально подходит Южный берег — Ялта, Гурзуф, Алушта. Конечно, и цены в отелях этого края довольно высокие, зато есть идеальные условия для комфортного отдыха.
А тем, кто любит более спокойные и уединенные места вдали от цивилизации, можно выбрать небольшие поселки и города вроде Оленевки, Новофедоровки или Евпатории. Но стоит учесть, что в таких местах не слишком много развлекательных учреждений, а инфраструктура оставляет желать лучшего.
И конечно, нельзя не упомянуть о знаменитых здравницах Крыма. На территории полуострова множество санаториев и лечебных учреждений, где можно не только отдохнуть, но и поправить здоровье.
Если вы не любите лежать на пляже с утра до вечера и отдаете предпочтение активному отдыху, обязательно посетите Байкал. Это озеро круглый год притягивает туристов со всей России. Но летом здесь есть огромное количество уникальных развлечений! Чего только стоят парусные прогулки по Байкалу…
Также в летние месяцы на этой территории можно присоединиться к фестивалям кочевников и посмотреть на шаманов. В июле тут проходит национальный праздник Сурхарбан с шаманскими обрядами и состязаниями на лошадях. Добавьте к этому потрясающую бурятскую кухню и получите массу удовольствия.
Также на Байкале великолепные пейзажи, «сибирские Альпы», множество исторических памятников. Но есть и минусы — цены довольно высоки, а добираться до курорта сложно.
Если Байкал для вас — дорого, а лежать на пляже в жару по-прежнему не хочется, смело выбирайте Карелию. В этом крае можно прекрасно отдыхать круглый год, но летом здесь особенно красиво. В этот период открыты все туристические базы, есть множество экскурсий и доступны все достопримечательности.
Карелия подойдет как любителям активного отдыха, которые оценят сплавы по горным рекам и маршруты «Рускеалы», так и ценителям уединенных посиделок у костра под треск поленьев. Огромный плюс — даже летом вас ждет комфортная температура не выше 25 градусов.
Алтайский край не зря называют жемчужиной Сибири. Особенно эта местность привлекает тех, кто хочет поправить свое здоровье. Ведь на Алтае огромное количество лечебных санаториев с пациентов с различными недугами — от заболеваний кожи до проблем с нервной системой.
Здесь есть множество уникальных соленых озер и даже собственное «Мертвое море». Самым распространенным курортом является Белокуриха, но есть и более бюджетные варианты. Однако есть и существенный минус — инфраструктура развита не слишком сильно, а на некоторые курорты можно добраться только на внедорожнике.
Побывать в Европе, но при этом не покинуть территорию России? Легко! С этой задачей отлично справится Калининградская область. Раньше эта местность называлась Кенигсбергом и относилась к Восточной Пруссии.
Область отличается уникальным соединением европейского стиля и российского менталитета, красивыми видами Балтийского море и массой туристических маршрутов. Стоит учесть, что полежать на пляже практически не удастся — климат довольно влажный, а погода переменчивая.
Бесспорно, в рейтинге самых популярных городов России у туристов высокие позиции занимают эти два города. Они полностью адаптированы для гостей с любым бюджетом, есть номера как в фешенебельных гостиницах, так и недорогие квартиры с посуточной оплатой. Летом Санкт-Петербург и Москва предлагают россиянам огромное количество мероприятий и экскурсий по историческим местам, а также множество развлечений.
Мнение эксперта
А если вы до сих пор сомневаетесь, стоит ли выбрать путешествие по России или традиционный отпуск в Турции, почитайте мнение экспертов. Ведь с 2021 года туризм в России вышел на новый уровень и продолжает развиваться.
«Люди стали путешествовать по России разнообразнее. В прошлом году те, кто раньше вообще не ездил по России или знали только Краснодарский край и Крым, отправились в Калининград, Дагестан, Карелию. Те, кто и раньше уже путешествовал по стране активно, выбирали Сахалин, Камчатку, Югру, Хакасию. Можно ожидать, что этим летом будет то же самое: будут востребованы как традиционные направления, так и более отдаленные и загадочные», — заявили эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру