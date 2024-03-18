Отпуск в России летом 2024 года — популярные направления на любой кошелек

Если Байкал для вас — дорого, а лежать на пляже в жару по-прежнему не хочется, смело выбирайте Карелию. В этом крае можно прекрасно отдыхать круглый год, но летом здесь особенно красиво. В этот период открыты все туристические базы, есть множество экскурсий и доступны все достопримечательности.