На выставке «Иппосфера» пройдёт восьмой турнир по конкуру SPIEF Cup 2024

Александр Стуглев отметил, что конный спорт становится все более популярным и доступным, а коневодство превращается в привлекательный бизнес и потенциальную точку опоры для девелоперов. Он подчеркнул необходимость развития инструментов привлечения инвесторов и подготовки профессиональных кадров. Фонд Росконгресс уже поддерживает многие виды спорта, включая конные соревнования, такие как конкур. Стуглев также заявил о необходимости привлечения внимания государства и делового сообщества к проблемам этого рынка. По его словам, этим и будут заниматься подписанты соглашения.