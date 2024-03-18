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На выставке «Иппосфера» пройдёт восьмой турнир по конкуру SPIEF Cup 2024

На выставке «Иппосфера» пройдёт восьмой турнир по конкуру SPIEF Cup 2024

18 марта 2024, 12:47
Восьмой турнир по конкуру SPIEF Cup 2024 состоится на международной конноспортивной выставке «Иппосфера-2024» как часть спортивной программы Петербургского международного экономического форума 8 июня.

Соглашение о проведении турнира было подписано председателем правления и директором Фонда Росконгресс Александром Стуглевым и генеральным директором компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» (организатора «Иппосферы») Сергеем Воронковым, передает 56orb.ru.

Александр Стуглев отметил, что конный спорт становится все более популярным и доступным, а коневодство превращается в привлекательный бизнес и потенциальную точку опоры для девелоперов. Он подчеркнул необходимость развития инструментов привлечения инвесторов и подготовки профессиональных кадров. Фонд Росконгресс уже поддерживает многие виды спорта, включая конные соревнования, такие как конкур. Стуглев также заявил о необходимости привлечения внимания государства и делового сообщества к проблемам этого рынка. По его словам, этим и будут заниматься подписанты соглашения.

На выставке «Иппосфера» не только пройдет спортивный турнир, но и будет представлен деловой трек от проекта Equestrian Discovery, направленного на популяризацию конного спорта и здорового образа жизни.

Подписав соглашение с Фондом Росконгресс, Сергей Воронков отметил перспективы сотрудничества и потенциал создания уникального продукта для туристов из дружественных стран Ближнего Востока и Средней Азии. По его словам, там коневодство является частью культуры, а в России это направление имеет большой потенциал. Воронков добавил, что пару лет назад страна опиралась на европейских заводчиков, а теперь же все больше развивается отечественный сегмент.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.

Информационным партнером форума является медиахолдинг 1MI.

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