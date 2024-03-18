Как восполнить дефицит витаминов весной — 5 суперпродуктов для здоровья

Среди всех видов рыбы сельдь бесспорно считается кладезем витаминов и минералов. Диетологи отмечают, что она богата большим количеством легкоусвояемого белка и ненасыщенными жирами. Это крайне полезно для сердца, сосудов и кожи. Только стоит учитывать, что в соленом виде селедку лучше ограничивать. А вот запеченную или тушеную можно смело добавлять в рацион.