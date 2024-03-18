Гостей и жителей Уфы на въезде будут встречать башкирским танцем

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В Уфе на въезде через Затон установили баннер с танцующей девушкой. Об этом рассказал мэр города Ратмир Мавлиев.
На кадрах, опубликованных градоначальником, можно увидеть, что героиня видеобаннера одета в башкирскую одежду и исполняет народный танец.
«Теперь на стеле в Затоне гостей нашего города встречает башкирская девушка, исполняя национальный танец», — написал Мавлиев и пообещал, что в будущем баннер разнообразят другими образами.