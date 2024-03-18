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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

На въезде в Уфу водителей будет встречать танцующая девушка

Гостей и жителей Уфы на въезде будут встречать башкирским танцем

18 марта 2024, 06:07
Фото: мэрия Уфы

На въезде в Уфу водителей будет встречать танцующая девушка

Мэр города пообещал в будущем и другие образы.

В Уфе на въезде через Затон установили баннер с танцующей девушкой. Об этом рассказал мэр города Ратмир Мавлиев.

На кадрах, опубликованных градоначальником, можно увидеть, что героиня видеобаннера одета в башкирскую одежду и исполняет народный танец.

Видео: мэрия Уфы
«Теперь на стеле в Затоне гостей нашего города встречает башкирская девушка, исполняя национальный танец», — написал Мавлиев и пообещал, что в будущем баннер разнообразят другими образами.
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