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Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Глава Демского района Уфы попросил жителей помочь убрать снег

Глава Демского района Уфы попросил жителей помочь убрать снег

18 марта 2024, 15:07
Фото: Антон Тарасов
Глава Демского района Уфы предложил жителям присоединиться к дворникам. Все это нужно, чтобы скорее очистить улицы от снега. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Антон Тарасов отчитался, что по прогнозам синоптиков впереди в регионе будут солнечные дни. Для скорейшего таяния снега коммунальщики каждый день ворошат сугробы. Также все еще вывозится снег, идет ямочный ремонт, подрезаются или ликвидируются проблемные деревья.

Дворники ежедневно очищают дворы от бытового мусора, устраняют гололед на придомовых территориях, а кровельщики смотрят за крышами. Чтобы избавить город от проблем, власти просят от горожан активного участия в наведении чистоты на улицах.

«Принимайте участие в санитарных пятницах и общегородских субботниках, которые стартуют уже в ближайшие дни», — добавил Тарасов.

Отметим, что жителей Уфы и в дни обильных снегопадов зазывали на улицу, чтобы очистить дворы от снега. Горожан возмущало, почему они должны заниматься этим, ведь обслуживающие организации получают деньги за свою работу. Якобы после рабочего дня и недели им не особо хочется выполнять обязанности других людей.

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#Общество#Уфа#Уборка снега#Дворы#Дёмский район#Марина Шорина
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