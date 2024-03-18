Глава Демского района Уфы попросил жителей помочь убрать снег

Отметим, что жителей Уфы и в дни обильных снегопадов зазывали на улицу, чтобы очистить дворы от снега. Горожан возмущало, почему они должны заниматься этим, ведь обслуживающие организации получают деньги за свою работу. Якобы после рабочего дня и недели им не особо хочется выполнять обязанности других людей.