Глава Башкирии попросил открыть «Восточный выезд» из Уфы до конца месяца

В тот же день глава Минтранса республики заявил, что если проезд будет открыт раньше, то до 1 апреля движение по нему будет бесплатным. В ответ на это вице-премьер заявил, что это плохо скажется на экономике города. Тем не менее, дорога будет платной до 1 июня 2042 года.



Запланировано, что проезд будет стоить 100 рублей для легкового автомобиля и 250 для тяжеловоза. Ночью расценки ниже: 20 рублей и 50 рублей соответственно.

Скорая помощь, школьные автобусы, общественный транспорт будет ездить бесплатно.

Строительство «Восточного выезда» входит в государственную программу «Безопасные качественные дороги».