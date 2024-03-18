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«Восточный выезд из Уфы запустят до 1 апреля

Глава Башкирии попросил открыть «Восточный выезд» из Уфы до конца месяца

18 марта 2024, 10:39
Фото: ВК/Радий Хабиров

«Восточный выезд из Уфы запустят до 1 апреля

Проехать с трассы М-7 «Волга» на автодорогу М-5 «Урал» станет быстрее и удобнее.

На оперативном совещании 18 марта Радий Хабиров пообещал, что дорога будет скоро достроена. «Осталось лишь несколько штрихов» — сказал глава региона.

В тот же день глава Минтранса республики заявил, что если проезд будет открыт раньше, то до 1 апреля движение по нему будет бесплатным. В ответ на это вице-премьер заявил, что это плохо скажется на экономике города. Тем не менее, дорога будет платной до 1 июня 2042 года.

Запланировано, что проезд будет стоить 100 рублей для легкового автомобиля и 250 для тяжеловоза. Ночью расценки ниже: 20 рублей и 50 рублей соответственно.
Скорая помощь, школьные автобусы, общественный транспорт будет ездить бесплатно.
Строительство «Восточного выезда» входит в государственную программу «Безопасные качественные дороги».

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#Общество#Новости Башкирии#Фидан Нурлыгаянов
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