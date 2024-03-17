В Башкирии обещают потепление +5°

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Сегодня, 17 марта, день пройдет без осадков. Синоптики обещают умеренный южный ветер. Температура воздуха составит -1, +4°, а в некоторых районах местами потеплеет до +9°.
18 марта по-прежнему без осадков. Ветер ожидается юго-восточный, восточный умеренный. Ночью похолодает до -6, -11°, местами до -16°, днем столбик термометра поднимется до 0, +5°.
19 марта также без осадков. Ночью температура опустится до -6, -11°, местами до -16°, днем термометр покажет 0, +5°. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.