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Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

В начале недели в Башкирии потеплеет до +5°

В Башкирии обещают потепление +5°

17 марта 2024, 07:14
Фото: PxHere

В начале недели в Башкирии потеплеет до +5°

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды в регионе на ближайшие дни.

Сегодня, 17 марта, день пройдет без осадков. Синоптики обещают умеренный южный ветер. Температура воздуха составит -1, +4°, а в некоторых районах местами потеплеет до +9°.

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18 марта по-прежнему без осадков. Ветер ожидается юго-восточный, восточный умеренный. Ночью похолодает до -6, -11°, местами до -16°, днем столбик термометра поднимется до 0, +5°.

19 марта также без осадков. Ночью температура опустится до -6, -11°, местами до -16°, днем термометр покажет 0, +5°. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

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#Башкирия#Уфа#Погода
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