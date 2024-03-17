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Updated Сегодня, 04:45

В Башкирии выясняют подробности аварии с погибшими детьми

Прокуратура выясняет подробности аварии с погибшими детьми в Башкирии

17 марта 2024, 04:43
Фото: Прокуратура

В Башкирии выясняют подробности аварии с погибшими детьми

На место ДТП с погибшими детьми в Башкирии выехал прокурор

Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств аварии, в которой погибли двое маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, страшное ДТП случилось в Караидельском районе Башкирии 16 марта поздним вечером. В результате аварии погибли пятилетний мальчик и двухгодовалая девочка, в больницу попала 27-летняя женщина и младенец.

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На место происшествия выехал прокурор Караидельского района Ринат Амантаев.

«Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части надлежащего содержания автомобильных дорог в зимний период», — гласит сообщение надзорного органа.

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#Происшествия#Уфа#ГИБДД#Прокуратура#ДТП#Транспорт
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