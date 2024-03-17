Мэрия Уфы опубликовала список самых выгодных вакансий

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Администрация Уфы поделилась список самых выгодных вакансий города, рейтинг появился на сайте мэрии столицы Башкирии.
Так, согласно данным администрации, на первом месте оказалась вакансия столяра-станочника — соискателям предлагают зарплату в 180 тысяч рублей в месяц.
На должностях исполнительного директора и территориального менеджера предлагают 100 тысяч рублей в месяц.
Замыкают тройку вакансии главного бхугалтера с зарплатой до 90 до 120 тысяч рублей и сборщика мебели (от 80 до 120 тыс. рублей).