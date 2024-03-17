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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В Уфе ищут столяра за 180 тысяч рублей

Мэрия Уфы опубликовала список самых выгодных вакансий

17 марта 2024, 12:05
Фото: FreePik

В Уфе ищут столяра за 180 тысяч рублей

Мэрия города опубликовала список лучших вакансий.

Администрация Уфы поделилась список самых выгодных вакансий города, рейтинг появился на сайте мэрии столицы Башкирии.

Так, согласно данным администрации, на первом месте оказалась вакансия столяра-станочника — соискателям предлагают зарплату в 180 тысяч рублей в месяц.

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На должностях исполнительного директора и территориального менеджера предлагают 100 тысяч рублей в месяц.

Замыкают тройку вакансии главного бхугалтера с зарплатой до 90 до 120 тысяч рублей и сборщика мебели (от 80 до 120 тыс. рублей).

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#Общество#Уфа#Работа
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