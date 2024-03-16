Жительницу Нефтекамска, ушедшую из дома в халате и тапочках, ищут уже шесть дней

По данным ориентировки, она выше среднего ростом, около 170 см, худенькая, волосы черные, на кончиках рыжие, глаза карие. В день, когда девушка пропала, на ней был халат и тапочки. Если вдруг вы обладаете информацией о ее местонахождении можно позвонить по номерам и сообщить: 8-800-7005452, 112.