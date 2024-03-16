Жительницу Нефтекамска, ушедшую из дома в халате и тапочках, ищут уже шесть дней

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Уроженка города Нефтекамск, 32-летняя Лилиана Пронина ушла из дома 10 марта в магазин и не вернулась, ее сотовый телефон отключен, ни родные, ни друзья не знают, где находится молодая девушка.
По данным ориентировки, она выше среднего ростом, около 170 см, худенькая, волосы черные, на кончиках рыжие, глаза карие. В день, когда девушка пропала, на ней был халат и тапочки. Если вдруг вы обладаете информацией о ее местонахождении можно позвонить по номерам и сообщить: 8-800-7005452, 112.