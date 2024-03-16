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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

В Башкирии шесть дней ищут молодую девушку в халате и тапочках

Жительницу Нефтекамска, ушедшую из дома в халате и тапочках, ищут уже шесть дней

16 марта 2024, 08:02
Фото: «ЛизаАлерт» РБ.

В Башкирии шесть дней ищут молодую девушку в халате и тапочках

О пропавшей сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» РБ.

Уроженка города Нефтекамск, 32-летняя Лилиана Пронина ушла из дома 10 марта в магазин и не вернулась, ее сотовый телефон отключен, ни родные, ни друзья не знают, где находится молодая девушка.

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По данным ориентировки, она выше среднего ростом, около 170 см, худенькая, волосы черные, на кончиках рыжие, глаза карие. В день, когда девушка пропала, на ней был халат и тапочки. Если вдруг вы обладаете информацией о ее местонахождении можно позвонить по номерам и сообщить: 8-800-7005452, 112.

#Уфа#Новости Башкирии
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