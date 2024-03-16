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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Житель Башкирии утроил дрифт перед полицейскими

Житель Нефтекамска устроил дрифт и чуть не въехал в инспекторов ГИБДД

16 марта 2024, 15:27
Фото: 1MI

Житель Башкирии утроил дрифт перед полицейскими

Темная «семерка» давала угла пока ее не остановили правоохранители.

Очередного уличного гонщика задержали в Нефтекамске. Причем произошло это настолько курьезно, что водитель никак не ожидал такой мгновенной кармы. Житель города поздно ночью выгнал свою «семерку» из гаража и поехал в центр города дрифтовать. Как раз дороги припорошило снегом.

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Прямо перед городской администрацией в города есть круговое движение вокруг памятника Ленину, где молодой гонщик и устроил свои заезды. Едва он успел сделать пару эффектных кругов. Как прямо перед ним появилась патрульная машина ГИБДД с мигалками. Молодого человека остановили для проверки документов и выписали штраф за опасное вождение.

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#Уфа#Новости Башкирии
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