Житель Нефтекамска устроил дрифт и чуть не въехал в инспекторов ГИБДД

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Очередного уличного гонщика задержали в Нефтекамске. Причем произошло это настолько курьезно, что водитель никак не ожидал такой мгновенной кармы. Житель города поздно ночью выгнал свою «семерку» из гаража и поехал в центр города дрифтовать. Как раз дороги припорошило снегом.
Прямо перед городской администрацией в города есть круговое движение вокруг памятника Ленину, где молодой гонщик и устроил свои заезды. Едва он успел сделать пару эффектных кругов. Как прямо перед ним появилась патрульная машина ГИБДД с мигалками. Молодого человека остановили для проверки документов и выписали штраф за опасное вождение.