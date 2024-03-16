Житель Нефтекамска устроил дрифт и чуть не въехал в инспекторов ГИБДД

Очередного уличного гонщика задержали в Нефтекамске. Причем произошло это настолько курьезно, что водитель никак не ожидал такой мгновенной кармы. Житель города поздно ночью выгнал свою «семерку» из гаража и поехал в центр города дрифтовать. Как раз дороги припорошило снегом.