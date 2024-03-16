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Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

В лимонарии в Уфе распустились цветы лимонов

В Уфимском лимонарии зацвели лимоны

16 марта 2024, 04:49
Фото: ТГ-канал «Башприрода»

В лимонарии в Уфе распустились цветы лимонов

Сотрудники лимонария говорят, что таких ароматов в повседневной жизни никогда не услышать.

Весна пришла в единственный в Поволжье лимонарий, там во всю идет цветение цитрусовых. На лимонных деревьях распустились бело-желтые цветы необычной формы. По словам сотрудников, парадокс в том, что они пахнут очень необычно.

Фото: ТГ-канал «Башприрода»
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«Лимонные цветы, как это ни странно, пахнут жасмином. Причем запах настолько стойкий, что им пропитывается все, ваша одежда, волосы и даже кожа, вы словно становитесь ходячей весной. От этого настроение поднимается, стараешься больше улыбаться, радоваться миру и окружающим людям. На это точно стоит посмотреть в живую и почувствовать аромат, — написали в соцсетях сотрудники лимонария.

#Уфа#Новости Башкирии
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