В Уфимском лимонарии зацвели лимоны

«Лимонные цветы, как это ни странно, пахнут жасмином. Причем запах настолько стойкий, что им пропитывается все, ваша одежда, волосы и даже кожа, вы словно становитесь ходячей весной. От этого настроение поднимается, стараешься больше улыбаться, радоваться миру и окружающим людям. На это точно стоит посмотреть в живую и почувствовать аромат, — написали в соцсетях сотрудники лимонария.