В Уфимском лимонарии зацвели лимоны

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Весна пришла в единственный в Поволжье лимонарий, там во всю идет цветение цитрусовых. На лимонных деревьях распустились бело-желтые цветы необычной формы. По словам сотрудников, парадокс в том, что они пахнут очень необычно.
«Лимонные цветы, как это ни странно, пахнут жасмином. Причем запах настолько стойкий, что им пропитывается все, ваша одежда, волосы и даже кожа, вы словно становитесь ходячей весной. От этого настроение поднимается, стараешься больше улыбаться, радоваться миру и окружающим людям. На это точно стоит посмотреть в живую и почувствовать аромат, — написали в соцсетях сотрудники лимонария.