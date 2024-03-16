В Уфе установили рекорд по цене на один блин

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Необычная акция прошла в столице Башкирии. На площади им. Ленина проходили конкурсы по приготовлению блинов. Называлась она «Добрый блин». Правила были простые: известные уфимцы и почетные гости пекли блины, которые потом продавали с аукциона. Своеобразный рекорд поставил заместитель уфимского мэра Денис Ганиев. Его блин с аукциона купили за 5950 рублей.
Покупатель неизвестен, но угощение явно пришлось ему по вкусу. Следом за ним идет руководитель Агентства по печати РБ Максим Ульчев, его блин ушел с аукциона за 1700 рублей.