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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Уфимский чиновник продал блин почти за 6000 рублей

В Уфе установили рекорд по цене на один блин

16 марта 2024, 15:56

Уфимский чиновник продал блин почти за 6000 рублей

Вырученные деньги направили в поддержку участников СВО и членов их семей.

Необычная акция прошла в столице Башкирии. На площади им. Ленина проходили конкурсы по приготовлению блинов. Называлась она «Добрый блин». Правила были простые: известные уфимцы и почетные гости пекли блины, которые потом продавали с аукциона. Своеобразный рекорд поставил заместитель уфимского мэра Денис Ганиев. Его блин с аукциона купили за 5950 рублей.

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Покупатель неизвестен, но угощение явно пришлось ему по вкусу. Следом за ним идет руководитель Агентства по печати РБ Максим Ульчев, его блин ушел с аукциона за 1700 рублей.

#Уфа#Новости Башкирии
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