В Уфе установили рекорд по цене на один блин

Необычная акция прошла в столице Башкирии. На площади им. Ленина проходили конкурсы по приготовлению блинов. Называлась она «Добрый блин». Правила были простые: известные уфимцы и почетные гости пекли блины, которые потом продавали с аукциона. Своеобразный рекорд поставил заместитель уфимского мэра Денис Ганиев. Его блин с аукциона купили за 5950 рублей.