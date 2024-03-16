В Уфе пожарные спасли 12 человек этой ночью

ЧП произошло в многоэтажке на ул. Транспортной в столице Башкирии. Местные жители почувствовали запах гари и сразу же позвонили в МЧС. В подъезде дома все заволокло едким дымом. Оказалось, что на восьмом этаже загорелся различный хлам, который жильцы хранили на площадке.