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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

В Уфе ночью пожарные вывели из горящего дома 12 человек

В Уфе пожарные спасли 12 человек этой ночью

16 марта 2024, 05:32
Фото: МЧС России по РБ

В Уфе ночью пожарные вывели из горящего дома 12 человек

Несколько уфимских семей пережили дикий ужас этой ночью.

ЧП произошло в многоэтажке на ул. Транспортной в столице Башкирии. Местные жители почувствовали запах гари и сразу же позвонили в МЧС. В подъезде дома все заволокло едким дымом. Оказалось, что на восьмом этаже загорелся различный хлам, который жильцы хранили на площадке.

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Пожарные прибыли на возгорание за три минуты. Им пришлось выводить местных жителей с использованием специальных средств для дыхания. Огнеборцы вынесли ребенка и вывели 11 взрослых. Далее за 15 минут они полностью ликвидировали открытое горение. Помещение подъезда оказалось сильно повреждено. На данный момент специалисты выясняют причины возгорания.

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