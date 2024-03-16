В Уфе пожарные спасли 12 человек этой ночью

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
ЧП произошло в многоэтажке на ул. Транспортной в столице Башкирии. Местные жители почувствовали запах гари и сразу же позвонили в МЧС. В подъезде дома все заволокло едким дымом. Оказалось, что на восьмом этаже загорелся различный хлам, который жильцы хранили на площадке.
Пожарные прибыли на возгорание за три минуты. Им пришлось выводить местных жителей с использованием специальных средств для дыхания. Огнеборцы вынесли ребенка и вывели 11 взрослых. Далее за 15 минут они полностью ликвидировали открытое горение. Помещение подъезда оказалось сильно повреждено. На данный момент специалисты выясняют причины возгорания.