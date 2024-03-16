В Ишимбайском районе благоустроят туристический центр за 99.8 млн рублей

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Компания «Реалист» из Тюмени, которая занимается строительными и отделочными работами стала единственным участником аукционе Верхоторского сельсовета Ишимбайского района. Она получила подряд на благоустройства будущего туристического центра вокруг Верхоторского медеплавильного завода, сообщает «РБК Уфа».
Называться территория будет «Верхотор — театр времен». Территорию промышленного объекта планируют превратить в притягательное место для туристов. До конца 2024 года там должны появиться пешеходные и велосипедные дорожки, газоны, тротуары, освещение и малые архитектурные формы.