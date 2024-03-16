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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Старинный промышленный объект в Ишимбайском районе благоустроят для туристов

В Ишимбайском районе благоустроят туристический центр за 99.8 млн рублей

16 марта 2024, 10:45
Фото: 1MI

Старинный промышленный объект в Ишимбайском районе благоустроят для туристов

Подрядчик из северного региона оказался единственным, кто принял участие в аукционе.

Компания «Реалист» из Тюмени, которая занимается строительными и отделочными работами стала единственным участником аукционе Верхоторского сельсовета Ишимбайского района. Она получила подряд на благоустройства будущего туристического центра вокруг Верхоторского медеплавильного завода, сообщает «РБК Уфа».

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Называться территория будет «Верхотор — театр времен». Территорию промышленного объекта планируют превратить в притягательное место для туристов. До конца 2024 года там должны появиться пешеходные и велосипедные дорожки, газоны, тротуары, освещение и малые архитектурные формы.

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