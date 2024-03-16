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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Столетний юбилей отпраздновала жительница Башкирии

В Башкирии женщина отпраздновала столетний юбилей

16 марта 2024, 12:21
Фото: ВК/Эльдар Валидов

Столетний юбилей отпраздновала жительница Башкирии

Бабушка ходит, шутит и чувствует себя отлично.

Пенсионерка из Нефтекамска Зайтуна Вакилова накануне отпраздновала вековой юбилей, рассказал глава города Эльдар Валидов. Чиновник поздравил ее с днем рождения и отметил, что несмотря на столь серьезный возраст, Зайтуна Мансуровна чувствует себя отлично, все помнит и с удовольствием встречает гостей у себя дома.

Фото: ВК/Зльдар Валидов

Он также отметил, что юбилярша родилась в деревне Балыклыкуль Аургазинского района республики. Всю Великую Отечественную войну она проработала в детском доме села Толбазы, по ее окончанию переехала в Нефтекамск, где четверть века учила детей в школах города. Вместе с супругом, участников ВОВ они вырастили троих детей. Поздравить именинницу также пришли трое внуков и пять правнуков.

#Уфа#Новости Башкирии
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