В Башкирии женщина отпраздновала столетний юбилей

Он также отметил, что юбилярша родилась в деревне Балыклыкуль Аургазинского района республики. Всю Великую Отечественную войну она проработала в детском доме села Толбазы, по ее окончанию переехала в Нефтекамск, где четверть века учила детей в школах города. Вместе с супругом, участников ВОВ они вырастили троих детей. Поздравить именинницу также пришли трое внуков и пять правнуков.