В Башкирии женщина отпраздновала столетний юбилей

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Пенсионерка из Нефтекамска Зайтуна Вакилова накануне отпраздновала вековой юбилей, рассказал глава города Эльдар Валидов. Чиновник поздравил ее с днем рождения и отметил, что несмотря на столь серьезный возраст, Зайтуна Мансуровна чувствует себя отлично, все помнит и с удовольствием встречает гостей у себя дома.
Он также отметил, что юбилярша родилась в деревне Балыклыкуль Аургазинского района республики. Всю Великую Отечественную войну она проработала в детском доме села Толбазы, по ее окончанию переехала в Нефтекамск, где четверть века учила детей в школах города. Вместе с супругом, участников ВОВ они вырастили троих детей. Поздравить именинницу также пришли трое внуков и пять правнуков.