В Башкирии задержали водителя с правами, купленными через интернет

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов рассказал об очередном псевдоводителе из Аскинского района республики. Рядом с деревней Старобалтачево внимание сотрудников ГИБДД привлек «ВАЗ — 2114» и они решили остановить машину для проверки документов. Когда водительское удостоверение проверили по базам данных, выяснилось странное. Человек, которому принадлежал документ, получал его в Псковской области и выглядит совсем по другому. Об этом рассказали водителю, остановленной машины и он признался, что удостоверение просто купил через интернет за 55 тысяч рублей и никогда не учился и не сдавал экзамены в ГИБДД.
На мужчину составили протокол за вождение автомобилем без водительского удостоверения, а машину поместили на штрафстоянку. Кроме того, любителя покупать документы, доставили в отдел полиции, и на данный момент решает вопрос о возбуждении уголовного дела.