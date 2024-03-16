В Башкирии задержали водителя с правами, купленными через интернет

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов рассказал об очередном псевдоводителе из Аскинского района республики. Рядом с деревней Старобалтачево внимание сотрудников ГИБДД привлек «ВАЗ — 2114» и они решили остановить машину для проверки документов. Когда водительское удостоверение проверили по базам данных, выяснилось странное. Человек, которому принадлежал документ, получал его в Псковской области и выглядит совсем по другому. Об этом рассказали водителю, остановленной машины и он признался, что удостоверение просто купил через интернет за 55 тысяч рублей и никогда не учился и не сдавал экзамены в ГИБДД.