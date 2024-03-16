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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Водитель из Башкирии купил удостоверение через интернет

В Башкирии задержали водителя с правами, купленными через интернет

16 марта 2024, 06:30
Фото: ГИБДД РБ

Водитель из Башкирии купил удостоверение через интернет

По словам специалистов, люди, которые совершают подобные сделки, не отдают себе отчет в том, что нарушают закон.

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов рассказал об очередном псевдоводителе из Аскинского района республики. Рядом с деревней Старобалтачево внимание сотрудников ГИБДД привлек «ВАЗ — 2114» и они решили остановить машину для проверки документов. Когда водительское удостоверение проверили по базам данных, выяснилось странное. Человек, которому принадлежал документ, получал его в Псковской области и выглядит совсем по другому. Об этом рассказали водителю, остановленной машины и он признался, что удостоверение просто купил через интернет за 55 тысяч рублей и никогда не учился и не сдавал экзамены в ГИБДД.

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На мужчину составили протокол за вождение автомобилем без водительского удостоверения, а машину поместили на штрафстоянку. Кроме того, любителя покупать документы, доставили в отдел полиции, и на данный момент решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Уфа#Новости Башкирии
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