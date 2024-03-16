В Башкирии 51% жителей уже проголосовали

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
По данным ЦИК РБ количество проголосовавших жителей Башкирии на 15 часов 16 марта составило 51% или 1 514 996 человек. Это один из лучших результатов по стране.
В восьми районах республики в избирательные участки пришло более 65% населения, в Уфе наибольшее количество проголосовавших в Демском районе — 61,37%. Среди городов наибольшая явка зарегистрирована в городах Агидель и Кумертау.
По всей России во второй день голосования к 15.13 по московскому времени составила 45,02% сообщает ЦИК РФ.
Наблюдатели в Башкирии отмечают высокий уровень проведения выборов, хорошую явку избирателей, а также отсутствие различного рода провокаций.