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Published Сегодня, 13:47

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Updated Сегодня, 13:49

Больше половины жителей Башкирии сходили на выборы

В Башкирии 51% жителей уже проголосовали

16 марта 2024, 13:47
Фото: 1MI

Больше половины жителей Башкирии сходили на выборы

Стало известно точно количество избирателей, которые отдали свой голос за будущего президента России.

По данным ЦИК РБ количество проголосовавших жителей Башкирии на 15 часов 16 марта составило 51% или 1 514 996 человек. Это один из лучших результатов по стране.

В восьми районах республики в избирательные участки пришло более 65% населения, в Уфе наибольшее количество проголосовавших в Демском районе — 61,37%. Среди городов наибольшая явка зарегистрирована в городах Агидель и Кумертау.

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По всей России во второй день голосования к 15.13 по московскому времени составила 45,02% сообщает ЦИК РФ.

Наблюдатели в Башкирии отмечают высокий уровень проведения выборов, хорошую явку избирателей, а также отсутствие различного рода провокаций.

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#Уфа#Новости Башкирии
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