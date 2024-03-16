Цены на некоторые продукты в Башкирии пошли вниз

За предыдущую неделю с 4 по 11 марта больше всего подешевели огурцы. Средняя стоимость овощей упала на более чем на 10%. Стоимость килограмма важного компонента весеннего салата составила 183 рубля. Ранее она доходила в некоторых торговых точках до 230 рублей при средней стоимости 210 рублей. Следом за огурцами подешевело детское питание, цена на фрукто-ягодные консервы снизилась незначительно, всего на 1%. Также на один процент подешевели сухие молочные смеси для детей, вслед за ними пшеничная мука, бананы и гречка.