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Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

В Башкирии начали дешеветь овощи

Цены на некоторые продукты в Башкирии пошли вниз

16 марта 2024, 05:20
Фото: 1MI

В Башкирии начали дешеветь овощи

Специалисты Башстата рассказали о ценах на некоторые продукты в республике.

За предыдущую неделю с 4 по 11 марта больше всего подешевели огурцы. Средняя стоимость овощей упала на более чем на 10%. Стоимость килограмма важного компонента весеннего салата составила 183 рубля. Ранее она доходила в некоторых торговых точках до 230 рублей при средней стоимости 210 рублей. Следом за огурцами подешевело детское питание, цена на фрукто-ягодные консервы снизилась незначительно, всего на 1%. Также на один процент подешевели сухие молочные смеси для детей, вслед за ними пшеничная мука, бананы и гречка.

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«Признавать удешевление цен значительным мы не можем, скорее всего потребитель этого даже не заметит, однако в оптовом сегменте закупок снижение цены даже на 1% считается Значительным», — отметили специалисты.

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