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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Акция «Рахмат-2024» понравилась избирателям Башкирии

Акция «Рахмат-2024» на избирательных участках в Башкирии вызвала фурор среди населени

16 марта 2024, 11:12
Фото: ИА «Башинформ»

Акция «Рахмат-2024» понравилась избирателям Башкирии

Главный приз — это квартира в Уфе.

В Башкирии на избирательных участках проходит акция «Рахмат-2024». Проголосовавшие при открытии участков жители республики получили от волонтеров билеты, с помощью которых можно принять участие в розыгрыше ценных призов.

Сегодня проходит второй день розыгрыша. Среди призов смартфоны. Ноутбуки, кофемашины, электросамокаты и ценные сертификаты. Есть и суперпризы, которые пока не разыграны. Это квартира в Уфе, машина и несколько сертификатов на отдых в Сочи и санаториях Башкортостана.

Для участия в розыгрыше нужно получить билет на выходе из избирательного участка, просканировать восьмизначный QR-код билета, который содержит ссылку на сайт розыгрыша — рахмат102.рф, и зарегистрировать его.

Призы разыгрываются два раза в день. Вся информация о победителях и выигранных призах размещаются на сайте акции.

#Уфа#Новости Башкирии
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