Акция «Рахмат-2024» на избирательных участках в Башкирии вызвала фурор среди населени

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В Башкирии на избирательных участках проходит акция «Рахмат-2024». Проголосовавшие при открытии участков жители республики получили от волонтеров билеты, с помощью которых можно принять участие в розыгрыше ценных призов.
Сегодня проходит второй день розыгрыша. Среди призов смартфоны. Ноутбуки, кофемашины, электросамокаты и ценные сертификаты. Есть и суперпризы, которые пока не разыграны. Это квартира в Уфе, машина и несколько сертификатов на отдых в Сочи и санаториях Башкортостана.
Для участия в розыгрыше нужно получить билет на выходе из избирательного участка, просканировать восьмизначный QR-код билета, который содержит ссылку на сайт розыгрыша — рахмат102.рф, и зарегистрировать его.
Призы разыгрываются два раза в день. Вся информация о победителях и выигранных призах размещаются на сайте акции.