Акция «Рахмат-2024» на избирательных участках в Башкирии вызвала фурор среди населени

Сегодня проходит второй день розыгрыша. Среди призов смартфоны. Ноутбуки, кофемашины, электросамокаты и ценные сертификаты. Есть и суперпризы, которые пока не разыграны. Это квартира в Уфе, машина и несколько сертификатов на отдых в Сочи и санаториях Башкортостана.