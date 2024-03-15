Жители Башкирии вынуждены обходить лужи по забору

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Очевидцы сняли, как обстояли дела с тротуарами в башкирском городе. На улице Мира заметили лужи, из-за которых прохожим приходится забираться на забор и проходить по нему.
Как добавили местные жители, проблемы возникают и с тем, что ночью все это «добро» замерзает и превращается в каток. Они шутят, что днем такие участки считаются полосой препятствий, а ночью — ледовой ареной.
Ранее в Уфе на Кузнецовском затоне образовались пробки. Причиной стали лужи на проезжей части, которые водители вынуждены объезжать часами.