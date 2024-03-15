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Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

Жители Башкирии вынуждены обходить лужи по забору

Жители Башкирии вынуждены обходить лужи по забору

15 марта 2024, 16:41
Фото: Уфа с огоньком
Жители Стерлитамака вынуждены делать шире шаг из-за луж на тротуарах. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Уфа с огоньком».

Очевидцы сняли, как обстояли дела с тротуарами в башкирском городе. На улице Мира заметили лужи, из-за которых прохожим приходится забираться на забор и проходить по нему.

Как добавили местные жители, проблемы возникают и с тем, что ночью все это «добро» замерзает и превращается в каток. Они шутят, что днем такие участки считаются полосой препятствий, а ночью — ледовой ареной.

Ранее в Уфе на Кузнецовском затоне образовались пробки. Причиной стали лужи на проезжей части, которые водители вынуждены объезжать часами.

Чиновнику мэрии Уфы, оставившему после себя лужу с бобром, доверили центр города
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#Общество#Стерлитамак#Пешеходы#Лужа#Марина Шорина
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