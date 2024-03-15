Заглянуть в будущее: «виртуальный тур» по ослепительному ЖК «Сапфир»

А купить квартиру в этом комфортабельном ЖК теперь можно без удорожания стоимости, ведь ведущие банки «ВТБ» и «Сбербанк» отменили комиссию за выдачу льготной ипотеки для клиентов ГК «Жилой Квартал». Наиболее выгодными программами для покупки квартиры в ЖК «Сапфир» на сегодняшний день являются «Семейная» и «Льготная» ипотека со ставками от 6% и 8% и максимальным лимитом до 6 000 000 рублей. А подать заявку можно в офисе застройщика, где ипотечный брокер подберёт оптимальные для вас условия. Поможет сформировать и правильно оформить пакет документов для подачи в банк, что повысит ваши шансы на одобрение. И будет сопровождать вашу сделку от заявки и до подписания договора.