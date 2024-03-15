Заглянуть в будущее: «виртуальный тур» по ослепительному ЖК «Сапфир»

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Каждый хочет подобрать объект с определенной планировкой, видовыми характеристиками, красивой отделкой, стильным интерьером и удобным благоустройством. Однако если речь идет о еще не построенном жилом комплексе, представить, каким он будет, довольно сложно. И тут на помощь приходят виртуальные экскурсии.
— 3D-тур — это машина времени, с помощью которой можно заглянуть в своё будущее. Такие технологии создают максимальный эффект присутствия и имеют большую ценность, когда объект невозможно увидеть вживую, например, на этапе строительства. У тех, кто планирует покупку квартиры в ЖК «Сапфир», теперь есть уникальная возможность: прогуляться по территории ЖК, заглянуть в вестибюли, и посмотреть, как может выглядеть квартира с отделкой. Вы можете провести полноценный обзор и осмотреть пространство на 360 градусов ощутив ту атмосферу, которая будет царить на территории ЖК! — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
3D-тур даёт представление о реальных габаритах объектов, возможных интерьерных решениях, расстановке мебели и оптимальном использовании жилого пространства. Вы можете повернуть камеру в любом направлении и увидеть, как может выглядеть ваша квартира с мебелью и отделкой или оценить пространство двора. Пройти 3D экскурсию вы можете прямо у себя дома перейдя по ссылке. Здесь всё как в жизни, вы можете поворачиваться, приближать детали, но главное — получить общее представление от первого лица, как будет выглядеть будущее жильё и его окружение.
Прогулка по территории ЖК «Сапфир» позволит оценить изысканный дизайн-проект благоустройства. Где ГК «Жилой Квартал» постаралась учесть интересы жильцов разного возраста, разделив территорию на тематические зоны и предусмотрев разноуровневое озеленение и освещение двора.
— Само по себе словосочетание «благоустроенный двор» у каждого застройщика имеет свою специфику. Для нас это многофункциональность дворового пространства и разнообразие сценариев отдыха. Мы видим чёткую тенденцию, что люди стали больше ценить время, проведенное вне стен квартиры, но рядом с домом. Поэтому проектируя наши жилые комплексы, мы создаём территорию комфорта и безопасности. Разрабатывая концепцию благоустройства жилого комплекса «Сапфир», мы стремились создать не просто двор, а территорию для коммуникации, отдыха и развития, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Например, детская зона будет состоять из множества видов физической активности: балансирование, раскачивание, лазанье, которое не только доставят детям удовольствие, но и поможет в развитии жизненно важных двигательных и социальных навыков. А оборудование из эко-линейки в максимально естественных цветах призвано сформировать у детей интерес к изучению природы, развитию мелкой моторики, фантазии и коммуникативных навыков.
— Современные конструкции для лазанья предлагают детям различные возможности для игр. Забираясь наверх, дети становятся ближе к достижению цели, шаг за шагом, они развивают уверенность в своих силах. От вращения и катания на качелях дети получают головокружительные ощущения и эмоции. А для самых маленьких мы предусмотрели детский игровой городок, качалки на пружинах и тактильные игровые элементы, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Разделив территорию на тематические зоны: тихий отдых, спорт, общение, детские площадки, ГК «Жилой Квартал» создаст комфортную, а главное безопасную территорию для повседневного отдыха жителей. В ЖК «Сапфир» предусмотрены: закрытый двор без машин, видеонаблюдение и противопожарные системы.
— Всем известно, что большой комфорт складывается из маленьких деталей. Поэтому ЖК «Сапфир» будет встречать своих жильцов и их гостей дизайнерскими холлами. Для удобства проживания мы предусмотрели: подземный паркинг с лифтовым сообщением с жилыми этажами, колясочные и велосипедные в холлах на первом этаже, специальные корзины для кондиционеров, чтобы сохранить красоту фасада. И конечно же запроектировали эргономичные планировочные решения, как евро варианты, так и в классическом исполнении. Кроме того, чтобы вы могли каждый день любоваться завораживающими видами на лесной массив и панораму города, мы запроектировали витражное остекление лоджий и увеличенные до 1,75 м окна, — добавили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Напомним, что для строительства проекта девелопер выбрал ул. Комсомольскую, рядом с остановкой «Фирма Мир», которая входит в состав одного из старейших районов Уфы, со сложившейся инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Совсем рядом от ЖК проходят 2 главные транспортные артерии Уфы: пр. Октября и пр. Салавата Юлаева, а совсем скоро откроется и Восточный выезд. В пешей доступности: школы и детские сады, аптеки и клиники, кафе, магазины и офисы банков.
А купить квартиру в этом комфортабельном ЖК теперь можно без удорожания стоимости, ведь ведущие банки «ВТБ» и «Сбербанк» отменили комиссию за выдачу льготной ипотеки для клиентов ГК «Жилой Квартал». Наиболее выгодными программами для покупки квартиры в ЖК «Сапфир» на сегодняшний день являются «Семейная» и «Льготная» ипотека со ставками от 6% и 8% и максимальным лимитом до 6 000 000 рублей. А подать заявку можно в офисе застройщика, где ипотечный брокер подберёт оптимальные для вас условия. Поможет сформировать и правильно оформить пакет документов для подачи в банк, что повысит ваши шансы на одобрение. И будет сопровождать вашу сделку от заявки и до подписания договора.
Квартира в ЖК «Сапфир» добавит магии комфорта в вашу жизнь и станет отличным выбором для тех, кто покупает первое жильё или планирует расширение жилплощади. Это жилой комплекс, созданный ГК «Жилой Квартал» для приятной и счастливой жизни — среда, в которой каждый будет чувствовать себя дома. Узнать больше о проекте вы можете на сайте , по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8 и ул. З. Биишевой, 13.