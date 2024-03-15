Великий пост в 2024 году — что можно и нельзя делать, особый смысл и даты

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
После Масленичной недели для всех христиан начинается тяжелое испытание. На целых семь недель придется не только тщательно следить за питанием, но и заняться духовным очищением. Однако, пыткой это кажется только для неверующих людей. На самом деле у этого периода есть сакральный смысл.
Великий пост тесно связан с последними днями жизни Иисуса Христа. Спустя более чем две тысячи лет христиане до сих пор отдают дань памяти его жертве во имя веры. Поэтому этот период длится ровно 48 дней, предшествующих Светлой Пасхе.
Считается, что после крещения Иисус отправился в пустыню, где провел 40 дней в молитвах, без еды и воды. Конечно, современные христиане не идут на такие риски, но Четыредесятницу проводят, очищаясь физически и духовно. А вот последние семь дней поста отдается дань последним дням жизни Христа, проведенных в муках перед распятием. Именно поэтому Великий пост разделен на недели, и в каждой сокрыт особый смысл.
Однако продолжительность и правила для этого периода были установлены не сразу. Первые христиане постились только около трех суток. И только к III веку традиции и обычаи поста стали приближены к современному варианту.
Многие верующие уверены, что для соблюдения Поста достаточно лишь ограничивать себя в еде в определенные дни и отказаться от некоторых продуктов. Однако гораздо большее внимание уделяется духовному очищению. В этот период нужно отдать предпочтение не физическому состоянию тела, а поступкам, поведению и эмоциям.
Поэтому православные отказываются от посещения различных увеселительных мероприятий, а также стараются усмирить греховные мысли. К таким относятся гнев, гордыня, зависть и другие душевные пороки.
Традиционно не меняется только продолжительность периода — 48 дней. А вот даты зависят от праздника Светлой Пасхи. В 2024 году она пришлась на 5 мая, поэтому Великий пост будет продолжаться с 18 марта по 4 мая.
Особе внимание уделяется первой неделе, названной Торжеством православия или Федоровой неделей. И последней, которую традиционно считают Страстной неделей. По питанию она самая строгая, многие верующие стараются полностью очистить организм и стараются хотя бы в некоторые дни отказаться от пищи.
Большинство врачей советует ограничивать себя в еде, учитывая состояние здоровья и жизненные обстоятельства. Не стоит слишком усердствовать и налагать на себя суровые обязательства. Достаточно просто более тщательно относится к употребляемой пище.
Совершенно точно следуют исключить алкоголь, кроме красного вина в определенные дни. Также советуют избегать колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Лучше ограничить и употребление этих продуктов:
Также стоит помнить, что к Великому посту лучше подготовиться заранее, чтобы организм не испытал сильный стресс.
Предпочтение стоит отдавать легкой и полезной пище. Добавьте в рацион побольше свежих овощей и фруктов, зелени, различных круп. В некоторые дни поста можно позволить себе рыбу и растительное масло. Также можно смело употреблять в пищу эти продукты:
Помните, что во время Великого поста стоит уделять внимание питьевому режиму и обеспечить организм достаточным количеством чистой воды.
С едой все понятно, а как заняться духовным развитием? Есть несколько советов, которые помогут очистить не только тело, но разум. И в первую очередь, нужно уделять время ежедневным молитвам и походам в церковь хотя бы раз в неделю.
Еще один важный момент очищения души — учиться покаянию. Можно делать это под контролем священника в церкви, посоветоваться на исповеди. Важно постоянно контролировать свои мысли, не позволять им двигаться в греховном направлении. Например, вместо сплетен о коллегах уделить время молитве или чтению Библии.
И обязательно каждый день нужно учиться радоваться жизни — мелочам, которые вы раньше не замечали. Старайтесь делать добрые дела, хотя бы небольшие, и тогда процесс духовного очищения будет приятным не только для вас, но и для окружающих.
И все же стоит учитывать, что такое строгое воздержание от пищи подходит не всем. Да, священнослужители соблюдают эти предписания, но и в течение года они стараются соблюдать посты и придерживаются похожего меню. А для некоторых людей Великий пост и вовсе противопоказан.
«Некоторым здоровым людям, детям, подросткам, беременным, кормящим женщинам и пациентам с хроническими иммуно-дефицитными заболеваниями, некоторыми заболеваниями системы крови (например, анемии), ослабленным, кахектичным, с нарушениями обмена веществ, с острыми и хроническими инфекционными заболеваниями в большинстве случаев рекомендуется поддерживать полноценный рацион питания», — отмечает врач-терапевт высшей категории Наталья Конышко.