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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Сотрудники ГИБДД в Уфе разыскивают молодого человека, бросавшегося на автомобили

В Уфе разыскивают молодого человека, который пытался драться с автомобилями

15 марта 2024, 11:49
Фото: 1MI

Сотрудники ГИБДД в Уфе разыскивают молодого человека, бросавшегося на автомобили

Видео с неадекватным поведением парня на оживленной проезжей части ранее распространилось в соцстех.

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции разыскивают молодого человека, чье не адекватное поведение едва не спровоцировало ДТП. Напомним, неизвестный парень бросался на проезжающие автомобили, пытаясь нанести по ним удар ногой, падал и в какой-то момент чуть не оказался под колесами автобуса.

В пресс-службе ГИБДД подчеркивают, что тем самым он подвергал опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.

— В настоящее время сотрудниками Полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Уфе ведутся поиски данного нарушителя для привлечения его к административной ответственности, — сообщили в ведомстве.
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#Общество#Происшествия#Город#ГИБДД#ДТП#Азамат Нухов
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