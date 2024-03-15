В Уфе разыскивают молодого человека, который пытался драться с автомобилями

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В Уфе сотрудники Госавтоинспекции разыскивают молодого человека, чье не адекватное поведение едва не спровоцировало ДТП. Напомним, неизвестный парень бросался на проезжающие автомобили, пытаясь нанести по ним удар ногой, падал и в какой-то момент чуть не оказался под колесами автобуса.
В пресс-службе ГИБДД подчеркивают, что тем самым он подвергал опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.
— В настоящее время сотрудниками Полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Уфе ведутся поиски данного нарушителя для привлечения его к административной ответственности, — сообщили в ведомстве.