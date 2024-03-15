В Уфе разыскивают молодого человека, который пытался драться с автомобилями

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции разыскивают молодого человека, чье не адекватное поведение едва не спровоцировало ДТП. Напомним, неизвестный парень бросался на проезжающие автомобили, пытаясь нанести по ним удар ногой, падал и в какой-то момент чуть не оказался под колесами автобуса.