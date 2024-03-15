В Уфе пройдут сельхозярмарки

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В Уфе каждый день с 15 по 17 марта будут проходить сельскохозяйственные ярмарки. Работать они будут с 9:00 по 16:00, сообщает мэрия города.
Свою продукцию на ярмарках представят производители из разных уголков региона.
В пятницу торговля развернется перед Дворцом спорта и по улице Рабкоров, 20.
В субботу откроются ярмарки на улице Правды (участок от Ухтомского до Мусы Жалиля), Рабкоров, возле парка «Волна», а также на площади имени Орджоникидзе и перед Дворцом спорта.
В воскресенье ярмарки на улицах Правды и Рабкоров, а также перед Дворцом спорта и на площади Орджоникидзе продолжат свою работу.