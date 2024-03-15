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Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

В Уфе во время выборов будут проходить дешевые ярмарки

В Уфе пройдут сельхозярмарки

15 марта 2024, 05:41
Фото: FreePik

В Уфе во время выборов будут проходить дешевые ярмарки

Производители из Башкирии представят свою продукцию.

В Уфе каждый день с 15 по 17 марта будут проходить сельскохозяйственные ярмарки. Работать они будут с 9:00 по 16:00, сообщает мэрия города.

Свою продукцию на ярмарках представят производители из разных уголков региона.

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В пятницу торговля развернется перед Дворцом спорта и по улице Рабкоров, 20.

В субботу откроются ярмарки на улице Правды (участок от Ухтомского до Мусы Жалиля), Рабкоров, возле парка «Волна», а также на площади имени Орджоникидзе и перед Дворцом спорта.

В воскресенье ярмарки на улицах Правды и Рабкоров, а также перед Дворцом спорта и на площади Орджоникидзе продолжат свою работу.

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#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии
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