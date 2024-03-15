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В аварии со сгоревшими людьми в Башкирии за рулем авто могла быть женщина

В ДТП со сгоревшими людьми за рулем был не владелец авто

15 марта 2024, 09:00
Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ

В аварии со сгоревшими людьми в Башкирии за рулем авто могла быть женщина

Стали известны предварительные подробности страшного ДТП под Уфой.

Журналистам сайта Mkset стало известно, что, по предварительным данным, Роман А., собственник «Тойоты Короллы», которая сегодня рано утром влетела в трактор на трассе М-7 «Волга» недалеко от западного въезда в столицу Башкирии, мог находиться на пассажирском месте. Предположительно, за рулем сидела девушка.

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«Тела сильно обгорели, и сразу определить, мужчина это или женщина, проблематично. Однако по характерному строению тела можно сделать предварительные выводы, что за рулем действительно могла быть женщина», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что собственником машины является 26-летний Роман А. из Уфы. Авто принадлежит ему с лета 2021 года. Молодой человек часто нарушал ПДД, в основном это превышение разрешенного скоростного режима.

ДТП с участием трактора и иномарки произошло сегодня рано утром под Уфой возле населенного пункта Черноземский кордон. Машина на большой скорости врезалась в попутный самоходный транспорт и загорелась. Водитель и три пассажира сгорели за читанные минуты, не успев выбраться.

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#Происшествия#Новости Башкирии
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