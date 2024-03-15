В ДТП со сгоревшими людьми за рулем был не владелец авто

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Журналистам сайта Mkset стало известно, что, по предварительным данным, Роман А., собственник «Тойоты Короллы», которая сегодня рано утром влетела в трактор на трассе М-7 «Волга» недалеко от западного въезда в столицу Башкирии, мог находиться на пассажирском месте. Предположительно, за рулем сидела девушка.
«Тела сильно обгорели, и сразу определить, мужчина это или женщина, проблематично. Однако по характерному строению тела можно сделать предварительные выводы, что за рулем действительно могла быть женщина», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, что собственником машины является 26-летний Роман А. из Уфы. Авто принадлежит ему с лета 2021 года. Молодой человек часто нарушал ПДД, в основном это превышение разрешенного скоростного режима.
ДТП с участием трактора и иномарки произошло сегодня рано утром под Уфой возле населенного пункта Черноземский кордон. Машина на большой скорости врезалась в попутный самоходный транспорт и загорелась. Водитель и три пассажира сгорели за читанные минуты, не успев выбраться.