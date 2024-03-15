В ДТП со сгоревшими людьми за рулем был не владелец авто

Журналистам сайта Mkset стало известно, что, по предварительным данным, Роман А., собственник «Тойоты Короллы», которая сегодня рано утром влетела в трактор на трассе М-7 «Волга» недалеко от западного въезда в столицу Башкирии, мог находиться на пассажирском месте. Предположительно, за рулем сидела девушка.