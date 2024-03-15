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Posted 15 марта, 12:02

Published 15 марта, 12:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

В Башкирии за 5 лет построили и отремонтировали более 9,2 тысячи метров мостов

В Башкирии за 5 лет построили и отремонтировали более 9,2 тысячи метров мостов

15 марта 2024, 12:02
Фото: 1MI
В Башкирии за последние пять лет (2019–2023 гг.) построено и отремонтировано более 9,2 тыс. метров мостов, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

15 мостов протяженностью около 1,3 тысячи метров отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Среди них — строительство уникального моста-вставки между двумя мостами через реку Белую в Уфе, путепровода в поселке Зинино Октябрьского района Уфы.

— Только в прошлом году в Башкирии отремонтировано 1270 метров мостов, построено и реконструировано 460 метров мостовых сооружений, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

Так, например, отремонтирован мост через реку Белую в Гафурийском районе протяженностью 406 погонных метров и мостовое сооружение через реку Сим в Иглинском районе протяженностью 217 погонных метров. Их привели в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году планируется запустить движение по Арочному мосту через реку Белую в Уфе, продолжить ремонт Шакшинского моста, а также приступить к реконструкции Бельского моста в Стерлитамаке.

Всего в 2024 году планируется отремонтировать не менее восьми мостов общей протяженностью более 566 погонных метров.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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