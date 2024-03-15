В Башкирии за 5 лет построили и отремонтировали более 9,2 тысячи метров мостов

Posted 15 марта, 12:02
Published 15 марта, 12:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
15 мостов протяженностью около 1,3 тысячи метров отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Среди них — строительство уникального моста-вставки между двумя мостами через реку Белую в Уфе, путепровода в поселке Зинино Октябрьского района Уфы.
— Только в прошлом году в Башкирии отремонтировано 1270 метров мостов, построено и реконструировано 460 метров мостовых сооружений, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.
Так, например, отремонтирован мост через реку Белую в Гафурийском районе протяженностью 406 погонных метров и мостовое сооружение через реку Сим в Иглинском районе протяженностью 217 погонных метров. Их привели в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году планируется запустить движение по Арочному мосту через реку Белую в Уфе, продолжить ремонт Шакшинского моста, а также приступить к реконструкции Бельского моста в Стерлитамаке.
Всего в 2024 году планируется отремонтировать не менее восьми мостов общей протяженностью более 566 погонных метров.