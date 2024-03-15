В Башкирии за 5 лет построили и отремонтировали более 9,2 тысячи метров мостов

Так, например, отремонтирован мост через реку Белую в Гафурийском районе протяженностью 406 погонных метров и мостовое сооружение через реку Сим в Иглинском районе протяженностью 217 погонных метров. Их привели в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году планируется запустить движение по Арочному мосту через реку Белую в Уфе, продолжить ремонт Шакшинского моста, а также приступить к реконструкции Бельского моста в Стерлитамаке.