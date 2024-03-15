В Башкирии недобросовестный поставщик нанес бюджету ущерб на 2,7 млн рублей

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:15
В соответствии с заключением экспертов установить его качество невозможно. Изделие не зарегистрировано на территории РФ, а его параметры отличаются от заявленных производителем и указанным в документах. В результате действиями недобросовестного поставщика федеральному бюджету причинен ущерб на сумму более 2,7 млн рублей. Недоброкачественный медицинский аппарат изъят.
Прокуратура республики направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье о сбыте недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере.
Напомним, ранее в Учалах прокуратура выявила, что четверо детей, страдающих сахарным диабетом, в 2021 не были должным образом обеспечены медикаментами и необходимым медицинским оборудованием. Надзорное ведомство в связи с этим направило иски в суд.