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В Башкирии возбудили уголовное дело из-за контрафактного медоборудования

В Башкирии недобросовестный поставщик нанес бюджету ущерб на 2,7 млн рублей

15 марта 2024, 07:11
Фото: 1MI

В Башкирии возбудили уголовное дело из-за контрафактного медоборудования

Диагностическое оборудование для медучреждения в июне 2023 года закупило ГКУ «Управление капитального строительства РБ», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В соответствии с заключением экспертов установить его качество невозможно. Изделие не зарегистрировано на территории РФ, а его параметры отличаются от заявленных производителем и указанным в документах. В результате действиями недобросовестного поставщика федеральному бюджету причинен ущерб на сумму более 2,7 млн рублей. Недоброкачественный медицинский аппарат изъят.

Прокуратура республики направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье о сбыте недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере.

Напомним, ранее в Учалах прокуратура выявила, что четверо детей, страдающих сахарным диабетом, в 2021 не были должным образом обеспечены медикаментами и необходимым медицинским оборудованием. Надзорное ведомство в связи с этим направило иски в суд.

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#Общество#Азамат Нухов
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