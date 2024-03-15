В Башкирии недобросовестный поставщик нанес бюджету ущерб на 2,7 млн рублей

В соответствии с заключением экспертов установить его качество невозможно. Изделие не зарегистрировано на территории РФ, а его параметры отличаются от заявленных производителем и указанным в документах. В результате действиями недобросовестного поставщика федеральному бюджету причинен ущерб на сумму более 2,7 млн рублей. Недоброкачественный медицинский аппарат изъят.