Уфимцы пожаловались на ставящего в подъезде укол мужчину

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Горожане переживают, что к ним в подъезд заявляются странные личности. Судя по записи с камер, он сделал себе укол на лестничной площадке. При этом сторожила весь этот процесс женщина в пуховике.
После «дела» мужчина зашел в лифт. Там он начал разбираться со шприцем.
В комментариях пользователи не понимают, почему в 2024 году до сих пор встречают наркоманы. Они заметили, что у многих сейчас «тренд» на здоровье. Другие предположили, что мужчина мог колоть себе инсулин из-за диабета.