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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Уфимцы пожаловались на ставящего в подъезде укол мужчину

Уфимцы пожаловались на ставящего в подъезде укол мужчину

15 марта 2024, 15:07
Фото: 1MI
Жители одного из домов в Уфе заметили, как мужчина со шприцем зашел к ним в подъезд. Об этом стало известно портале «ЮТВ».

Горожане переживают, что к ним в подъезд заявляются странные личности. Судя по записи с камер, он сделал себе укол на лестничной площадке. При этом сторожила весь этот процесс женщина в пуховике.

После «дела» мужчина зашел в лифт. Там он начал разбираться со шприцем.

В комментариях пользователи не понимают, почему в 2024 году до сих пор встречают наркоманы. Они заметили, что у многих сейчас «тренд» на здоровье. Другие предположили, что мужчина мог колоть себе инсулин из-за диабета.

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