Уфимской больнице купили контрафактное оборудование за миллионы

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В июне 2023 года управление капитального строительства региона для медучреждения Уфы закупило диагностическое оборудование. Неизвестно, кто именно принимал некачественный товар.
Эксперты выяснили, что качество оборудования установить невозможно, медицинское изделие не зарегистрировано на территории страны, а параметры отличаются указанных в документах.
Так, федеральному бюджету причинили ущерб на 2,7 млн рублей. Материалы проверки передали органам предварительного расследования, где уже после возбудили уголовное дело из-за сбыта медицинских изделий в крупном размере.
Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой. Аппарат вывезли с территории больницы.