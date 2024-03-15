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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

В Уфе особняк Тихониных снесли

Уфа лишилась особняка 19 века

15 марта 2024, 14:32
Фото: соцсети

В Уфе особняк Тихониных снесли

В Уфе полностью разрушен дом Тихониных, который возвели в 1899 году. Особняк имеет два этажа в высоту. О том, что объект разрушен, сообщили очевидцы в комментариях под публикацией главы Башкирии Радия Хабирова.

Во «ВКонтакте» они заметили, что кирпичный особняк на Коммунистической, 13 разрушен. При этом, согласно паспорту объекта там должны пройти работы по сохранению объекта культурного наследия РФ. Редкий для этой части города образец жилья принадлежал состоятельным мещанам того времени.

Теперь здание должны восстановить по проект с нуля. Закончить их должны в четвертом квартале текущего года. Таким же образом собирался заново дом купцов Бушмариных на улице Ленина.

Снос объекта считают вынужденной мерой, ведь фасад уже осыпался, а часть несущих стен разрушена. Сохранять отсюда якобы было нечего. В 2022 году мэрия продавала аварийный объект.

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#Общество#Уфа#Реконструкция#Марина Шорина#Дом
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