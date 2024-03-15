Уфа лишилась особняка 19 века

Во «ВКонтакте» они заметили, что кирпичный особняк на Коммунистической, 13 разрушен. При этом, согласно паспорту объекта там должны пройти работы по сохранению объекта культурного наследия РФ. Редкий для этой части города образец жилья принадлежал состоятельным мещанам того времени.