Убирайтесь дома и худейте — топ самых эффективных тренировок без усилий

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Многие женщины с неохотой принимаются за домашние дела. Ведь время, потраченное на эту рутину, можно использовать иначе. Например, посмотреть сериал или… сходить в спортзал. Но ведь во время домашней работы сжигается огромное количество калорий!
Британские специалисты даже подсчитали, что на ежедневные хлопоты по дому тратится 140 тысяч калорий в год. А это, между прочим, 280 шоколадок! Домохозяйка из Техаса даже провела эксперимент и сбросила 35 килограмм, просто выполняя привычные обязанности. Итак, какое же занятие самое эффективное и как сделать рутину еще полезнее?
Одним из самых эффективных видов уборки считается работа с пылесосом — так можно сжечь около 200 калорий в час. Во время процесса активно задействуются все группы мышц и повышается уровень физической активности за день.
А чтобы сделать занятие еще эффективнее, во время процесса можно добавить выпады вперед, а пылесосить под кроватями и тумбочками в приседе. Такой же принцип используйте и при мытье пола со шваброй.
А если не лениться и взять в руки тряпку, можно значительно повысить эффективность от мытья полов. За час активной работы сжигается около 240 ккал. А кроме того, мытье пола — отличная растяжка всего тела.
Вы можете и сами сделать процесс эффективнее, поочередно растягивая группы мышц в промежутке между маханием тряпки. А полоскание и отжим тряпки — это ведь обычные наклоны! Попробуйте еще добавить наклоны в сторону, тогда получится настоящая разминка.
Эти домашние хлопоты менее активные, но и их тоже можно использовать во благо. Во время обычного мытья посуды сжигается от 40 до 70 ккал. Но можно провести сделать это занятие эффективнее. Например, включить энергичную зажигательную музыку и пританцовывать. Кстати, еще и настроение поднимется!
Также можно делать приседания. Еще один крутой способ — во время глажки или нарезки овощей выполняйте упражнение вакуум.
Не зря любители дачных работ называют их отличной жиросжигательной тренировкой. Только копая гряды, можно сжечь за час 320 калорий! Даже на прополку вы потратите 240 ккал и хорошо проработаете разные группы мышц. Добавим к этому работу на свежем воздухе, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную систему, и получится оздоровительное комбо.
«Во время домашних дел можно сжечь до 300 ккал в час. Например, вертикально мыть поверхность и выполнять фронтальные приседания, пылесосить вместе с выпадами (для отчаянных домохозяек можно попробовать болгарскую вариацию), мыть пол в планке с продвижением. Достаточно подключить фантазию и составить свой „уборочный“ сет, который не только поможет избавиться от мусора дома, но и будет дополнительно убирать нежеланные жировые отложения», — подтверждает фитнес-тренер Марина Долецкая.