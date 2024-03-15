Стерилизованных собак в Башкирии убивают неизвестные

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Авторы публикации заявили, что неизвестный просто расправился с собаками. Последних курировала группа волонтеров — они якобы были безопасны и чипированы.
Активисты считают, что по городу идут массовые отравления собак. Владельцев домашних животных просят быть бдительными.
«Все почему-то молчат. Люди, под руки этого человека могут попасть домашние собаки. Собаки умирают, прошедшие по государственной программе, стерилизованные», — просят о помощи владельцы соцпроекта.
Они предложили изучить камеры наблюдения и присмотреться к подозрительным личностям. Зоозащитники ждут, что на ситуацию среагируют и правоохранительные органы.
В комментариях пользователи пишут, что по камерам таких личностей поймать невозможно. Якобы делают злоумышленники это незаметно. Активисты считают, что нужно присматриваться к взаимодействующим с собаками мужчинам, но жители Башкирии уверены, что на такой шаг могут пойти и женщины.