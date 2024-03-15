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Неизвестные убивают бродячих собак в Башкирии

Стерилизованных собак в Башкирии убивают неизвестные

15 марта 2024, 14:00
Фото: 1MI

Неизвестные убивают бродячих собак в Башкирии

В башкирском городе Октябрьский неизвестные убили переживших отлов собак. Трупы бродячих животных находили на улицах города. Об этом сообщили представители социального проекта «Путь домой» в группе во «ВКонтакте».

Авторы публикации заявили, что неизвестный просто расправился с собаками. Последних курировала группа волонтеров — они якобы были безопасны и чипированы.

Активисты считают, что по городу идут массовые отравления собак. Владельцев домашних животных просят быть бдительными.

«Все почему-то молчат. Люди, под руки этого человека могут попасть домашние собаки. Собаки умирают, прошедшие по государственной программе, стерилизованные», — просят о помощи владельцы соцпроекта.

Они предложили изучить камеры наблюдения и присмотреться к подозрительным личностям. Зоозащитники ждут, что на ситуацию среагируют и правоохранительные органы.

В комментариях пользователи пишут, что по камерам таких личностей поймать невозможно. Якобы делают злоумышленники это незаметно. Активисты считают, что нужно присматриваться к взаимодействующим с собаками мужчинам, но жители Башкирии уверены, что на такой шаг могут пойти и женщины.

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#Общество#Убийство#Башкортостан#Соцсети#Собаки#Октябрьский#Бродячие собаки#Марина Шорина
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