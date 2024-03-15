Стерилизованных собак в Башкирии убивают неизвестные

В комментариях пользователи пишут, что по камерам таких личностей поймать невозможно. Якобы делают злоумышленники это незаметно. Активисты считают, что нужно присматриваться к взаимодействующим с собаками мужчинам, но жители Башкирии уверены, что на такой шаг могут пойти и женщины.