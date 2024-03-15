Стали известны первые данные об автомобиле, сгоревшем с четырьмя пассажирами под Уфой

Из отчета об истории автомобиля следует, что машина уже три раза попадала в аварии. Причем две из них числятся за последним владельцем из Башкирии — он купил иномарку в июле 2021 года, ДТП же с многострадальной машиной происходили в 2016, ноябре 2021 и 2023 гг. Всего «японец» сменил три собственника.