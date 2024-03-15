Стали известны первые данные об автомобиле, сгоревшем с четырьмя пассажирами под Уфой

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:48
Автомобиль, попавший в страшную аварию в Уфимском районе, числился в ряде ДТП, а водитель машины часто получал штрафы за нарушения поавил дорожного движения. Такие данные редакция Mkset получила из «Автотеки».
Напомним, трагический инцидент случился сегодня на подъезде к Уфе. «Тойота Королла», ехавшая со стороны города, на большой скорости врезалась в стоявший на обочине трактор. От столкновения у легковушки оторвало колесо, после чего машина вылетела в овраг и загорелась. Все четверо пассажиров «Тойоты» погибли на месте.
Из отчета об истории автомобиля следует, что машина уже три раза попадала в аварии. Причем две из них числятся за последним владельцем из Башкирии — он купил иномарку в июле 2021 года, ДТП же с многострадальной машиной происходили в 2016, ноябре 2021 и 2023 гг. Всего «японец» сменил три собственника.
Кроме того, редакция выяснила данные о пробеге автомобиля. В последний раз его фиксировали в ноябре минувшего года: более 234 тысяч километров. В тот момент водитель как раз чинил бампер после аварии.
Владелец машины также успел собрать немало штрафов: ровно сотню с момента покупки. Последние четыре водитель оплатить не успел. Автолюбитель, судя по всему, нередко «лихачил»: чаще всего водителя привлекали к ответственности за превышение скорости и игнорирование знаков.
Сейчас на месте работают оперативные службы, подробности трагедии продолжают выяснять сотрудники правоохранительных органов.