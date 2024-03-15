РЭО выступил стратегическим партнером ежегодного доклада об устойчивом развитии

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Компания активно привлекает инвестиции для развития инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев представил на докладе промежуточные результаты и планы на будущее.
Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о планах реализации инвестиционных проектов до 2030 года, которые включают поддержку создания объектов для обработки, утилизации и безопасного захоронения твердых коммунальных отходов, пишет издание Transsibinfo. Инвесторы могут получить поддержку со стороны РЭО на сумму до 95% от бюджета проекта на срок до 12 лет по ставке 6–8% годовых. Государственное субсидирование купона по облигациям РЭО позволяет создать такие возможности. Эти условия особенно подходят для реализации крупных и долгосрочных проектов, связанных с инфраструктурой. Облигации РЭО обладают высоким кредитным рейтингом, а сама компания регулярно демонстрирует свое стремление к ответственному инвестированию путем получения ESG-рейтинга.
Компания РЭО разработала перечень проектов на период с 2025 по 2030 год, финансирование которых будет осуществляться за счет средств, привлеченных от выпуска облигаций. В прошлом году компания провела 9 эмиссий облигаций на общую сумму 29,9 миллиарда рублей. Общая мощность предприятий, которые были созданы и модернизированы в 11 российских регионах с использованием средств от облигаций РЭО, составляет примерно 6 миллионов тонн твердых коммунальных отходов в год.
Доклад «ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2023/24» подготовила экспертно-аналитическая платформа «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» при участии экспертов рынка и организаций-партнеров. Доклад зачитал заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев в рамках экспертного круглого стола «Перспективы повестки устойчивого развития: результаты, смыслы и образы будущего» на Московской бирже, который состоялся 14 марта 2024 года.