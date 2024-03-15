РЭО выступил стратегическим партнером ежегодного доклада об устойчивом развитии

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о планах реализации инвестиционных проектов до 2030 года, которые включают поддержку создания объектов для обработки, утилизации и безопасного захоронения твердых коммунальных отходов, пишет издание Transsibinfo. Инвесторы могут получить поддержку со стороны РЭО на сумму до 95% от бюджета проекта на срок до 12 лет по ставке 6–8% годовых. Государственное субсидирование купона по облигациям РЭО позволяет создать такие возможности. Эти условия особенно подходят для реализации крупных и долгосрочных проектов, связанных с инфраструктурой. Облигации РЭО обладают высоким кредитным рейтингом, а сама компания регулярно демонстрирует свое стремление к ответственному инвестированию путем получения ESG-рейтинга.