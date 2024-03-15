РЭО направит 1,3 млрд в строительство завода ПЭТ-хлопьев в Челябинской области

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Средства Российского экологического оператора будут выделены за счет выпуска зеленых облигаций компании, передает 56orb.ru.
По словам Дениса Буцаева, экопромпарки будут созданы в каждом федеральном округе РФ с целью построить экономику замкнутого цикла. Основной ее принцип заключается в повторном использовании отходов в качестве вторичного сырья вместо того, чтобы отправлять их на свалки.
Завод построит ООО «Сансара» в рамках создания пилотного экопромышленного парка в Челябинской области. Компания стала первым резидентом экопромпарка, реализующим проект за счет облигаций РЭО.
РЭО планирует финансировать строительство завода до 90% от общего объема инвестиций путем предоставления льготного займа резиденту экопромпарка.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский отметил, что будущий комплекс будет производить 8,5 тысячи тонн прозрачных и светло-голубых ПЭТ-хлопьев ежегодно, а также пять тысяч тонн цветных микс-хлопьев в год. Новый завод даст 92 рабочих места и около 600 миллионов рублей налоговых отчислений за первые 10 лет эксплуатации.
Как отметил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, регион входит в число пилотных регионов, в которых строятся экопромышленные парки в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Он отметил, что на территориях экопромпарков применяется новый подход к обработке отходов.
Лихачев также подчеркнул, что в Челябинской области ведется серьезная работа в сфере обращения с отходами: внедряется раздельный сбор мусора, строятся новые мусоросортировочные комплексы. Он сказал, что переработка вторичного сырья и производство новых материалов из него являются важными шагами на пути к уменьшению потребления и сохранению природных ресурсов.