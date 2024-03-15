РЭО направит 1,3 млрд в строительство завода ПЭТ-хлопьев в Челябинской области

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский отметил, что будущий комплекс будет производить 8,5 тысячи тонн прозрачных и светло-голубых ПЭТ-хлопьев ежегодно, а также пять тысяч тонн цветных микс-хлопьев в год. Новый завод даст 92 рабочих места и около 600 миллионов рублей налоговых отчислений за первые 10 лет эксплуатации.