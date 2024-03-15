Постановка на учет к наркологу обернулась лишением прав для уфимских зависимых

Напомним, ранее в Башкирии задержали пьяную женщину за рулем отечественной легковушки. Как рассказала сама автоледи, она выпила весь имевшийся под рукой алкоголь, после чего решила отправиться за добавкой. Нарушительницу оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили водительских прав на 1,5 года