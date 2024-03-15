Постановка на учет к наркологу обернулась лишением прав для уфимских зависимых

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Прокуратура обратилась в суд с требованием лишить 120 уфимских автомобилистов прав на управления транспортным средством. По данным ведомства, эти граждане состоят на учёте у нарколога в связи с употреблением запрещенных веществ.
Как пояснили в ведомстве, в соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» указанное заболевание препятствует безопасному управлению транспортными средствами.
Сообщается, что требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.
Напомним, ранее в Башкирии задержали пьяную женщину за рулем отечественной легковушки. Как рассказала сама автоледи, она выпила весь имевшийся под рукой алкоголь, после чего решила отправиться за добавкой. Нарушительницу оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили водительских прав на 1,5 года