Обыск в министерстве, уголовные дела против чиновников и судьба «Салавата Юлаева»

Жителей Чишмов возмутила новость о появлении в городе новой точки общепита. Предположительно участок на одной из улиц города был отдан под строительство кафе сети «Пышка». Местные недоумевают, к чему им еще один общепит, если в селе и без «магазин на магазине». Мнения разделились: одни считают, что кафе принесет селу новые рабочие места и качественные продукты, а другие, что Чишмы постепенно превращаются в «поселок магазинов».