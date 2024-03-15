Обыск в министерстве, уголовные дела против чиновников и судьба «Салавата Юлаева»

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В Башкирии и по всей России открылись избирательные участки. Радий Хабиров в своих соцсетях сообщил, что уже отдал свой голос. По мнению руководителя республики, с задачей «создать комфортные условия для жителей» его команда успешно справилась.
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов и генеральный директор клуба Ринат Баширов не покидают свои должности. Решение было принято по итогам встречи руководства хоккейного клуба с Радием Хабировым. Напомним, фанаты хоккейного клуба остались недовольны результатом матча с челябинским «Трактором», закончившимся поражением клуба из Башкирии.
ДТП с участием трактора и иномарки произошло в Башкирии. Машина на большой скорости врезалась в попутный самоходный транспорт и загорелась. Водитель и трое его пассажиров сгорели, не успев выбраться. Mkset удалось выяснить подробности инцидента. Так, по словам источника, знакомого с ситуацией, за рулем авто мог находиться не сам владелец, а неизвестная девушка. Также известно, что молодой человек — владелец машины часто нарушал ПДД.
Власти Уфы ищут подрядчика для выполнения второго этапа строительства снегоплавильной установки на улице Сагита Агиша. Начальная максимальная цена контракта составляет 134,9 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета.
В период половодья в зоне риска могут оказаться четыре района Уфы: Дёмский, Кировский, Ленинский и Орджоникидзевский. Также подтопление может коснутся Советского района — на отдельных улицах в низинах района во время сильных дождей и активного таяния снега может скапливаться вода, сообщает региональный Госкомитет по ЧС.
Заседание по уголовному делу руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской назначено на 19 марта. Она обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По этой статье чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.
Неопознанный БПЛА заметили в небе над селом Амитово в Башкирии. Так, около 12:30 по местному времени пилот аэростата с бортовым номером RA2106G доложил руководителю полетов о том, что заметил в небе неопознанный беспилотный летательный аппарат светлого цвета. Беспилотник двигался на высоте около 1000 футов. О ситуации доложили в правоохранительные органы.
АО «Башкирская птицефабрика» подала иск к правительству Башкирии. Предприятие в судебном порядке намерено оспорить решение регионального госкомитета по ветеринарии, в соответствии с которой предприятию было отказано в компенсации в размере 700 млн рублей. Арбитраж Башкирии не принял иск к производству.
Положительное заключение экспертизы получил проект сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Фека» по адресу Революционная, 18 в Уфе. В рамках проекта работ по сохранению ОКН предполагается замена кровли, реставрация кладки кирпича в районе цоколя, на стенах и на карнизе, замена поврежденного слоя штукатурки на участках фасада, ремонт трещин, усиление бетонного перекрытия, восстановление системы отвода воды с кровли.
На предприятии «Раевсахар» в Альшеевском районе рабочий получил тяжелую травму. Инцидент случился 12 марта. 25-летний грузчик пытался увернуться от падающего мешка с сахаром, в результате парень упал на металлический борт транспортерной ленты. Работник получив серьезную травму левой ноги.
Правоохранители пришли с обыском в минспорт Башкирии. Предположительно поводом для визита правоохранителей стало злоупотребление должностными полномочиями со стороны министра Руслана Хабибова. Неизвестно, возбуждено ли уголовное дело и в каком статусе пока находится чиновник. Пока лишь идут следственные мероприятия.
В селе Давлеканово выявили зоопарк, работавший без лицензии. Проверку провели после обращения прокуратуры. Как выяснилось, необходимой для содержания подобных объектов лицензии при этом у бизнесмена не было.
Сотни семей в Уфе заехали в не готовый для жизни дом. Жители квартир в многоэтажке на улице Кусимова каждый день страдают без нормальных лифтов, подъездного отопления и горячей воды. Заселение состоялось по решению суда.
Местный юрист Виталий Буркин назвал такой документ незаконным. Якобы если стройфирма обанкротилась и не завершила возведение, то дольщики не могут получить право собственности в недострое.
Доля пользователей мессенджера Telegram в Уфе составила 62%, следует из данных аналитиков МТС Ads. Таким образом, столица Башкирии заняла третье место в рейтинге городов-миллионников с самым высоким числом пользователей сервиса. Второе место в рейтинге с показателем 64% разделили Краснодар и Екатеринбург, на первых же строчках оказались Казань и Санкт-Петебург — в столице Татарстана и городе на Неве доля пользователей «Телеграма» составляет 65%.
Гуманитарный конвой из Башкирии попал под атаку беспилотника под Донецком. В одной из машин в момент налета дрона находился депутат регионального Госсобрания Фарит Гумеров. Подробности произошедшего в эксклюзивном интервью раскрыл сам чиновник.
Участников команды «Барыбер» из Абзелиловского района отстранили от участия в юмористических конкурсах после шутки о Радии Хабирове. Так, в ходе выступления участники команды без предварительного согласования с редакторами пошутили про презентованный ранее шоколад с фото главы республики на обертке. Ситуацию прокомментировали организаторы конкурса.
Жителей Чишмов возмутила новость о появлении в городе новой точки общепита. Предположительно участок на одной из улиц города был отдан под строительство кафе сети «Пышка». Местные недоумевают, к чему им еще один общепит, если в селе и без «магазин на магазине». Мнения разделились: одни считают, что кафе принесет селу новые рабочие места и качественные продукты, а другие, что Чишмы постепенно превращаются в «поселок магазинов».
В ходе реконструкции сада Аксакова в Уфе повредили объект культурного наследия — арку, украшавшую центральный вход. Реконструкцию осуществляла компания «Альбит» — виновных лиц уже привлекли к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура запросила 22 года тюрьмы для уфимца, зарезавшего двоих человек и устроившего смертельное ДТП. Инцидент произошел в февраля 2023 года в селе Киргиз-Мияки. 22-летний уфимец убил свою бывшую 16-летнюю девушку и её 20-летнего молодого человека. После этого мужчина, пытаясь скрыться с места преступления, выехал на полосу встречного движение, где лоб в лоб столкнулся с отечественной легковушкой.
Открытие Восточного выезда в Уфе запланировали на март этого года. Как сообщил глава регионального Минтранса Александр Клебанов, все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.
Башкирия названа одним из самых закредитованных регионов РФ. Уровень закредитованности (соотношении среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты) населения Башкирии составил 84,8%. Республика заняла 80 из 86 место в рейтинге субъектов РФ. По данным аналитиков, в среднем долг перед банками на одного человека в регионе составляет 502 тысячи рублей.
Депутаты парламента Башкирии в марте планируют принять закон об алиментах для мужей, воспитывающих детей без супруги. Как пояснил спикер Константин Толкачев, алименты смогут потребовать бывшие супруги, осуществляющие фактический уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения.