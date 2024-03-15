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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В центре Уфы вновь заметили косулю

Обитатели леса вновь наведались в Уфу

15 марта 2024, 11:04
Фото: 1MI

В центре Уфы вновь заметили косулю

О необычной встрече рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Посмотреть на учениями уфимских спасателей на реке Белой пришла косуля. Животное, по всей видимости не ожидавшее встретить людей, в течение минуты наблюдало за водолазами, после чего направилось в сторону Нижегородки.

Видео: Управления гражданской защиты Уфы

За минувшие несколько дней косуль уже несколько раз замечали в центре города. Изящных обитателей леса заметили в сквере Маяковского и неподалеку от Гостиного двора.

Диких животных замечали в Уфе и ранее. К примеру, несколько месяцев назад спасатели пришли на помощь детенышу косули в парке «Волна». Малыш застрял между прутьями металлического забора и не мог оттуда выбраться.

Также летом в горожане часто видели лосей. Причину их «нашествия» в Уфу назвал ученый Анатолий Яковлев.

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#Город#Видео#Уфа#Животные#Азамат Нухов#Дикие животные#Управление гражданской защиты
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