Обитатели леса вновь наведались в Уфу

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Посмотреть на учениями уфимских спасателей на реке Белой пришла косуля. Животное, по всей видимости не ожидавшее встретить людей, в течение минуты наблюдало за водолазами, после чего направилось в сторону Нижегородки.
За минувшие несколько дней косуль уже несколько раз замечали в центре города. Изящных обитателей леса заметили в сквере Маяковского и неподалеку от Гостиного двора.
Диких животных замечали в Уфе и ранее. К примеру, несколько месяцев назад спасатели пришли на помощь детенышу косули в парке «Волна». Малыш застрял между прутьями металлического забора и не мог оттуда выбраться.
Также летом в горожане часто видели лосей. Причину их «нашествия» в Уфу назвал ученый Анатолий Яковлев.