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На второй этап строительства снегопалавильной установки в Уфе выделят 135 млн

На строительство снегоплавильной установки в Уфе выделят до 135 млн рублей

15 марта 2024, 08:41
Фото: Ратмир Мавлиев/ Telegram

На второй этап строительства снегопалавильной установки в Уфе выделят 135 млн

Закупку осуществляет Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы.

Власти Уфы ищут подрядчика для выполнения второго этапа строительства снегоплавильной установки на улице Сагита Агиша. Начальная максимальная цена контракта составляет 134,9 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета.

Согласно данным закупки, работы необходимо будет завершить в срок до 15 ноября 2024 года. Наряду с выполнением основных работ подрядчик должен провести благоустройство территории по завершении строительства. На готовый объект должна распространяться гарантия сроком на два года.

Ратмир Мавлиев заявил о начале строительства третьего снегоплавильного пункта несколькими неделями ранее. Планируется, что он будет перерабатывать 1 200 кубометров снега в сутки. Всего, по мнению мэра, Уфе требуется не менее десяти снегоплавильных пунктов.

Напомним, ранее жители Уфы обвинили коммунальные службы в том, что те складируют снег, собранный со дворов и улиц, возле жилых домов, а не вывозят их к снегоплавильному пункту.

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#Город#Уфа#Коммунальное хозяйство#Снег#Госзакупки#Уборка снега#Азамат Нухов#Снегоплавильные пункты#Мавлиев
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