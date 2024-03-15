На строительство снегоплавильной установки в Уфе выделят до 135 млн рублей

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Власти Уфы ищут подрядчика для выполнения второго этапа строительства снегоплавильной установки на улице Сагита Агиша. Начальная максимальная цена контракта составляет 134,9 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета.
Согласно данным закупки, работы необходимо будет завершить в срок до 15 ноября 2024 года. Наряду с выполнением основных работ подрядчик должен провести благоустройство территории по завершении строительства. На готовый объект должна распространяться гарантия сроком на два года.
Ратмир Мавлиев заявил о начале строительства третьего снегоплавильного пункта несколькими неделями ранее. Планируется, что он будет перерабатывать 1 200 кубометров снега в сутки. Всего, по мнению мэра, Уфе требуется не менее десяти снегоплавильных пунктов.
Напомним, ранее жители Уфы обвинили коммунальные службы в том, что те складируют снег, собранный со дворов и улиц, возле жилых домов, а не вывозят их к снегоплавильному пункту.