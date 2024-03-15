На место страшного ДТП под Уфой выехал прокурор Уфимского района

Напомним, сегодня в шесть утра возле Чернолесовского кордона на трассе М-7 «Волга» произошло жуткое ДТП. Иномарка «Тойота Королла» с полным салоном пассажиров двигаясь из Уфы столкнулась с попутным трактором «Беларусь». По словам очевидцев ДТП, машина ехала на очень большой скорости. Удар в трактор был очень мощным, ему оторвало левое заднее колесо, а легковушка вылетела в кювет и загорелась. Буквально за пару секунд пламя охватило всю машину и пассажиров. Они сгорели практически за несколько минут.