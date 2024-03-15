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Прокурор Уфимского района взял на контроль ДТП с четырьмя сгоревшими пассажирами

На место страшного ДТП под Уфой выехал прокурор Уфимского района

15 марта 2024, 03:17
Фото: Пресс-служба прокуратуры РБ

Прокурор Уфимского района взял на контроль ДТП с четырьмя сгоревшими пассажирами

После сбора первичной информации и получения результатов экпертиз будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков на месте ДТП координирует работу спецслужб, от специалистов МЧС, до сотрудников МВД и экспертов передвижной лаборатории.

Напомним, сегодня в шесть утра возле Чернолесовского кордона на трассе М-7 «Волга» произошло жуткое ДТП. Иномарка «Тойота Королла» с полным салоном пассажиров двигаясь из Уфы столкнулась с попутным трактором «Беларусь». По словам очевидцев ДТП, машина ехала на очень большой скорости. Удар в трактор был очень мощным, ему оторвало левое заднее колесо, а легковушка вылетела в кювет и загорелась. Буквально за пару секунд пламя охватило всю машину и пассажиров. Они сгорели практически за несколько минут.

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Приехавшие на место ЧП пожарные увидели огромный огненный факел и приступили к тушению, после ликвидации огня из салона авто было извлечено 4 обгорелых тела. Водитель трактора также серьезно пострадал, ему была оказана медицинская помощь.

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