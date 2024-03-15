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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Уфимцы из-за луж на дорогах стоят в пробках

На Кузнецком затоне в Уфе затопило дорогу

15 марта 2024, 16:04
Фото: Фотоотчет администрации Кировского района Уфы

Уфимцы из-за луж на дорогах стоят в пробках

Жители Уфы со вчерашнего дня возмущаются пробкам на Кузнецовском затоне. Образовались они из-за таяния снега. Свои жалобы горожане написали в комментариях под публикацией ЦУР Башкирии по «ВКонтакте».

Местная жительница показала, как из-за огромной лужи автомобили вынуждены были передвигаться по дорогам. Она потребовала принять меры для ликвидации воды на улице Бельской.

«Все водители тормозят перед ней, и заторы увеличиваются в разы. Сегодня от Монумента до Солнечногорской ехали 30 минут один километр», — рассказали очевидцы.

Официальный представитель Кировского района Уфы Рида Ахметьянова пояснила, что коммунальные службы отвели воду оттуда. Власти посоветовали задавать вопросы напрямую специалистам отдела коммунального хозяйства администрации.

Однако другие горожане возмутились такой отписке. Они пояснили, что сегодня, 15 марта, вода все еще есть на проезжей части — огромная лужа так и мешает проехать данный участок.

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#Общество#Уфа#Дорога#Соцсети#Потоп#Лужа#Марина Шорина
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