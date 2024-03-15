На Кузнецком затоне в Уфе затопило дорогу

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Местная жительница показала, как из-за огромной лужи автомобили вынуждены были передвигаться по дорогам. Она потребовала принять меры для ликвидации воды на улице Бельской.
«Все водители тормозят перед ней, и заторы увеличиваются в разы. Сегодня от Монумента до Солнечногорской ехали 30 минут один километр», — рассказали очевидцы.
Официальный представитель Кировского района Уфы Рида Ахметьянова пояснила, что коммунальные службы отвели воду оттуда. Власти посоветовали задавать вопросы напрямую специалистам отдела коммунального хозяйства администрации.
Однако другие горожане возмутились такой отписке. Они пояснили, что сегодня, 15 марта, вода все еще есть на проезжей части — огромная лужа так и мешает проехать данный участок.