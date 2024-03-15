Лжеполицейские, вымогавшие у жителя Уфы почти 3 млн рублей, получили тюремные сроки

Однако вымогателей это не утроило. Вскоре они выловили потерпевшего возле банного комплекса и инсценировали его задержание. На мужчину надели наручники и грозились подкинуть ему сверток с неизвестным веществом. На этот раз злоумышленники потребовали еще 1,5 млн рублей. Попросив время на сбор денег, мужчина обратился в правоохранительные органы.