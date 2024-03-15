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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Уфе вынесли приговор лжеполицейским, вымогавшим у местного жителя 3 млн рублей

Лжеполицейские, вымогавшие у жителя Уфы почти 3 млн рублей, получили тюремные сроки

15 марта 2024, 11:25
Фото: Изображение Midjourney

В Уфе вынесли приговор лжеполицейским, вымогавшим у местного жителя 3 млн рублей

Непризнавших вину в совершении преступления злоумышленников взяли под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде установлено, что летом 2021 года женщина рассказала одному из фигурантов уголовного дела о причастности ее бывшего супруга к незаконному обороту наркотиков. После этого он и еще двое его знакомых вступили в преступный сговор с целью вымогательства имущества.

Злоумышленники под видом сотрудников полиции потребовали у мужчины взятку в размере двух млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Испугавшись, потерпевший отдал злоумышленникам имеющиеся у него дома накопления в размере свыше 1,2 млн рублей.

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Однако вымогателей это не утроило. Вскоре они выловили потерпевшего возле банного комплекса и инсценировали его задержание. На мужчину надели наручники и грозились подкинуть ему сверток с неизвестным веществом. На этот раз злоумышленники потребовали еще 1,5 млн рублей. Попросив время на сбор денег, мужчина обратился в правоохранительные органы.

Подсудимые не признали вину в совершении преступления.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 8 лет с отбыванием в исправительных колониях особого и строгого режимов.

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