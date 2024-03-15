Известно, какая погода ожидает жителей Башкирии в грядущие выходные

В субботу, 16 марта, существенных осадков также не предвидится. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью от -4 до -9 градусов, местами ожидается похолодание до -16 градусов, днем воздух прогреется до -1, +4 градусов.