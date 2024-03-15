Известно, какая погода ожидает жителей Башкирии в грядущие выходные

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В пятницу, 15 марта, синоптики ожидается ясная погода без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит от -1 до +4 градусов Цельсия.
В субботу, 16 марта, существенных осадков также не предвидится. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью от -4 до -9 градусов, местами ожидается похолодание до -16 градусов, днем воздух прогреется до -1, +4 градусов.
В воскресенье, 17 марта, погодные условия не претерпят существенных изменений. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью также составит от -4 до -9 градусов, местами -11, -16 градусов, днем ожидается потепление +7 градусов Цельсия.
Напомним, ранее в Управлении гражданской защиты Уфы напомнили об опасностях, которые несет за собой приход плюсовых температур.