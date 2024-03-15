Гололед под снежной кашей: уфимка раскритиковала власти за некачественную уборку

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Жительница Уфы Людмила К. раскритиковала городские власти за некачественную уборку снега на проспекте Октября. Несмотря на то, что снегопадов, по словам уфимки, в городе не было уже около месяца участок проспекта от остановки «Город Галле» до ул. Бессонова засыпан непролазной снежной кашей.
— Под ногами сплошная каша, а под ней лёд. Хоть кто-нибудь следит за состоянием тротуара, а ведь это, как говорят, красная линия? — пишет женщина.
Более того, на данном участке по неизвестным причинам складируют песок. В результате песчаная горка делает и без того проблемный участок еще более сложным для пешеходов.
— Когда у нас в городе будут заботиться о безопасности людей, вроде живём в столице, а развели такой бардак? — говорит Людмила.
Отметим, что горожане и ранее критиковали власти за неочищенные улицы. К примеру, по мнению уфимки Камиллы Е. из-за неубранного снега маломобильные граждане не могут попасть на остановку «Улица 8 марта».
Также из-за неубранного снега в Уфе несколько раз менялась схема движения автобусных маршрутов. Сужение проезжей части в результате обильных снегопадов привело к тому, что автобусы №57 и №57а не доезжали до остановки «Больница №21».
О некачественной уборке снега высказывался мэр Ратмир Мавлиев. По его мнению, в городе имеется достаточно техники для обеспечения качественной уборки улиц и придомовых территорий. Он также добавил, что для этих целей можно привлечь арендованную технику и поручил с четверга по субботу организовать в Уфе акции по комплексной уборке снега.