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Жительница Уфы пожаловалась на неубранный снег на проспекте Октября

Гололед под снежной кашей: уфимка раскритиковала власти за некачественную уборку

15 марта 2024, 10:07
Фото: 1MI

Жительница Уфы пожаловалась на неубранный снег на проспекте Октября

Гневный комментарий местная жительница оставила на странице Радия Хабирова.

Жительница Уфы Людмила К. раскритиковала городские власти за некачественную уборку снега на проспекте Октября. Несмотря на то, что снегопадов, по словам уфимки, в городе не было уже около месяца участок проспекта от остановки «Город Галле» до ул. Бессонова засыпан непролазной снежной кашей.

Фото: Людмила К./ VK.com

— Под ногами сплошная каша, а под ней лёд. Хоть кто-нибудь следит за состоянием тротуара, а ведь это, как говорят, красная линия? — пишет женщина.

Фото: Людмила К./ VK.com

Более того, на данном участке по неизвестным причинам складируют песок. В результате песчаная горка делает и без того проблемный участок еще более сложным для пешеходов.

— Когда у нас в городе будут заботиться о безопасности людей, вроде живём в столице, а развели такой бардак? — говорит Людмила.

Отметим, что горожане и ранее критиковали власти за неочищенные улицы. К примеру, по мнению уфимки Камиллы Е. из-за неубранного снега маломобильные граждане не могут попасть на остановку «Улица 8 марта».

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Также из-за неубранного снега в Уфе несколько раз менялась схема движения автобусных маршрутов. Сужение проезжей части в результате обильных снегопадов привело к тому, что автобусы №57 и №57а не доезжали до остановки «Больница №21».

О некачественной уборке снега высказывался мэр Ратмир Мавлиев. По его мнению, в городе имеется достаточно техники для обеспечения качественной уборки улиц и придомовых территорий. Он также добавил, что для этих целей можно привлечь арендованную технику и поручил с четверга по субботу организовать в Уфе акции по комплексной уборке снега.

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#Общество#Город#Снег#Снегоуборочная техника#Администрация#Азамат Нухов
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