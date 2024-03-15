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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Девять домов в Уфе признали аварийными

Еще восемь домов в Уфе отправятся под снос

15 марта 2024, 06:55
Фото: 1MI

Девять домов в Уфе признали аварийными

Об этом сообщается на официальном сайте Управления земельных и имущественных отношений.

В Уфе под муниципальные нужды изымут еще девять жилых домов. Жилье признано аварийным и вскоре отправится под снос.

Так, изъятию подлежат дома по следующим адресам:

• ул. Коммунистическая, 90, 111Б;

• ул. Гоголя, 43;

• ул. Туринская, 2А;

• ул. Вокзальная, 18;

• ул. Судоремонтная, 14, 20;

• ул. Пожарского, 299;

• ул. Рычкова, 16.

По данным управления, единственное здание из списка, которое избежит сноса, находится по адресу Коммунистическая, 111Б. Его власти намерены реконструировать.

Отмечается, что жители признанных аварийными домами должны получить другое благоустроенное жилье — по договорам социального найма.

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#Общество#Город#Уфа#Аварийное жилье#Администрация#Азамат Нухов#Снос жилых домов#Снос
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