Еще восемь домов в Уфе отправятся под снос

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В Уфе под муниципальные нужды изымут еще девять жилых домов. Жилье признано аварийным и вскоре отправится под снос.
Так, изъятию подлежат дома по следующим адресам:
• ул. Коммунистическая, 90, 111Б;
• ул. Гоголя, 43;
• ул. Туринская, 2А;
• ул. Вокзальная, 18;
• ул. Судоремонтная, 14, 20;
• ул. Пожарского, 299;
• ул. Рычкова, 16.
По данным управления, единственное здание из списка, которое избежит сноса, находится по адресу Коммунистическая, 111Б. Его власти намерены реконструировать.
Отмечается, что жители признанных аварийными домами должны получить другое благоустроенное жилье — по договорам социального найма.