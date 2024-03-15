ЕР дополнит народную программу поручениями президента из послания

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В первую очередь партия представит предложения по осуществлению новых национальных проектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных». «Единая Россия» уделяет особое внимание разработке ключевых программ развития страны.
Медведев дал отдельные поручения координаторам социальных блоков народной программы «Единой России». Они должны представить предложения по реализации указа о поддержке многодетных семей, скоординировать усилия профильных министерств и ведомств для создания платформы помощи гражданам в поддержке и сохранении их здоровья на протяжении всей жизни, а также вместе с Минтрудом представить предложения по реализации пилотного проекта новой модели оплаты труда бюджетников.
Кроме того, «Единая Россия» будет участвовать в обновлении налоговой системы.
Все разделы народной программы будут корректироваться. В разделе «Современное образование и передовая наука» будет продлено проведение программы капитального ремонта школ — это одно из ключевых направлений работы партии в сфере образования. Механизм программы будет распространен на капитальный ремонт детских садов и колледжей, а также общежитий вузов.
Изменения также затронут раздел «Хорошая работа — достаток в доме», который будет согласован с национальным проектом «Кадры». Кроме того, «Единая Россия» предлагает отработать в пилотных регионах новую, справедливую систему оплаты труда бюджетников в соответствии с поручением президента.
Вместе с правительством будут разрабатываться национальный проект «Семья» и комплексная программа по охране материнства и сохранению здоровья детей, сообщает официальный сайт партии «Единая Россия».
При реализации государственной программы «Земский работник культуры», запуск которой президент поручил с 2025 года, партия предлагает учитывать опыт регионов, где уже действуют аналогичные программы поддержки. В новых регионах будут внедрены национальные проекты и государственные программы по гибкой системе.
«Практически по всем разделам мы получили предложения. Сформировано более 100 новых показателей документа. „Единая Россия“ вместе с правительством, фракцией в Государственной думе и сенаторами подготовит соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы все решения президента заработали в самое ближайшее время», — подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.