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ЕР дополнит народную программу поручениями президента из послания

ЕР дополнит народную программу поручениями президента из послания

15 марта 2024, 08:05
Фото: er.ru
«Единая Россия» расширит народную программу задачами, озвученными Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил Дмитрий Медведев, председатель партии, на заседании программной комиссии.

В первую очередь партия представит предложения по осуществлению новых национальных проектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных». «Единая Россия» уделяет особое внимание разработке ключевых программ развития страны.

Медведев дал отдельные поручения координаторам социальных блоков народной программы «Единой России». Они должны представить предложения по реализации указа о поддержке многодетных семей, скоординировать усилия профильных министерств и ведомств для создания платформы помощи гражданам в поддержке и сохранении их здоровья на протяжении всей жизни, а также вместе с Минтрудом представить предложения по реализации пилотного проекта новой модели оплаты труда бюджетников.

Кроме того, «Единая Россия» будет участвовать в обновлении налоговой системы.

Все разделы народной программы будут корректироваться. В разделе «Современное образование и передовая наука» будет продлено проведение программы капитального ремонта школ — это одно из ключевых направлений работы партии в сфере образования. Механизм программы будет распространен на капитальный ремонт детских садов и колледжей, а также общежитий вузов.

Изменения также затронут раздел «Хорошая работа — достаток в доме», который будет согласован с национальным проектом «Кадры». Кроме того, «Единая Россия» предлагает отработать в пилотных регионах новую, справедливую систему оплаты труда бюджетников в соответствии с поручением президента.

Вместе с правительством будут разрабатываться национальный проект «Семья» и комплексная программа по охране материнства и сохранению здоровья детей, сообщает официальный сайт партии «Единая Россия».

При реализации государственной программы «Земский работник культуры», запуск которой президент поручил с 2025 года, партия предлагает учитывать опыт регионов, где уже действуют аналогичные программы поддержки. В новых регионах будут внедрены национальные проекты и государственные программы по гибкой системе.

«Практически по всем разделам мы получили предложения. Сформировано более 100 новых показателей документа. „Единая Россия“ вместе с правительством, фракцией в Государственной думе и сенаторами подготовит соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы все решения президента заработали в самое ближайшее время», — подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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