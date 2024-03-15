ЕР дополнит народную программу поручениями президента из послания

Медведев дал отдельные поручения координаторам социальных блоков народной программы «Единой России». Они должны представить предложения по реализации указа о поддержке многодетных семей, скоординировать усилия профильных министерств и ведомств для создания платформы помощи гражданам в поддержке и сохранении их здоровья на протяжении всей жизни, а также вместе с Минтрудом представить предложения по реализации пилотного проекта новой модели оплаты труда бюджетников.