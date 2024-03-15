Четыре пассажира легковушки попали в аварию и заживо сгорели после ДТП под Уфой

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
По предварительным данным известно, что водитель иномарки «Тойота Королла» двигаясь на большой скорости со стороны Уфы, возможно не заметил на обочине трактор «Беларусь» и врезался в его левое заднее колесо. Удар был настолько сильный, что колесо оторвало, а иномарку с пассажирами выкинуло в придорожный овраг, где спустя секунду она загорелась.
Проезжающие мимо водители пытались оказать помощь пострадавшим, но все произошло настолько быстро, что у водителя и пассажиров «Тойоты» не было никаких шансов. Они сгорели заживо в машине. Приехавшие пожарные потушили огонь и извлекли тела четверых людей.
Водитель трактора выжил, ему оказана медицинская помощь. На месте работает передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория, а также находится главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов и прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков. Выясняются все обстоятельства ДТП.