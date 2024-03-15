Четыре пассажира легковушки попали в аварию и заживо сгорели после ДТП под Уфой

По предварительным данным известно, что водитель иномарки «Тойота Королла» двигаясь на большой скорости со стороны Уфы, возможно не заметил на обочине трактор «Беларусь» и врезался в его левое заднее колесо. Удар был настолько сильный, что колесо оторвало, а иномарку с пассажирами выкинуло в придорожный овраг, где спустя секунду она загорелась.