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Published Сегодня, 02:55

Modified Сегодня, 03:04

Updated Сегодня, 03:04

На подъезде к Уфе заживо сгорели в автомобиле четыре пассажира

Четыре пассажира легковушки попали в аварию и заживо сгорели после ДТП под Уфой

15 марта 2024, 02:55
Фото: МЧС России по РБ

На подъезде к Уфе заживо сгорели в автомобиле четыре пассажира

Жуткое по своей силе ДТП сегодня утром произошло на трассе М-7 «Волга» недалеко от деревни Николаевка.

По предварительным данным известно, что водитель иномарки «Тойота Королла» двигаясь на большой скорости со стороны Уфы, возможно не заметил на обочине трактор «Беларусь» и врезался в его левое заднее колесо. Удар был настолько сильный, что колесо оторвало, а иномарку с пассажирами выкинуло в придорожный овраг, где спустя секунду она загорелась.

Проезжающие мимо водители пытались оказать помощь пострадавшим, но все произошло настолько быстро, что у водителя и пассажиров «Тойоты» не было никаких шансов. Они сгорели заживо в машине. Приехавшие пожарные потушили огонь и извлекли тела четверых людей.

Водитель трактора выжил, ему оказана медицинская помощь. На месте работает передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория, а также находится главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов и прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков. Выясняются все обстоятельства ДТП.

#Уфа#Новости Башкирии
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