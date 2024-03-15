mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 16–17 марта

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 16–17 марта

15 марта 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 16–17 марта

Рассказываем о событиях, которые пройдут в Уфе в грядущие выходные.

16 марта. Выставка «Ольга Самосюк. Фрески»

Ольга Самосюк — Заслуженный художник РБ, автор 36 персональных выставок (Уфа, Москва, Ирбит, Магнитогорск, Екатеринбург, Иерусалим и др.)

Графика Ольги Самосюк — отражение ее интереса не только к локальной истории, но к истории всеобщей, с ее открытиями и культурным наследием. При этом творчество Ольги Самосюк не исчерпывается графическими офортами — с той же увлеченностью она работает в монотипии и акварели, используя широкий тематический диапазон — от лирики до истории культуры.

Место: музей им. Нестерова

16 марта. Концерт: HammAli & Navai

Рэп-дуэт Александра Алиева и Наваи Бакирова, уроженцев Москвы и этнических азербайджанцев. В программе — большой сольный концерт и новые песни.

Место: концертный зал «Колизео»

16 марта. Онлайн-концерт: Новосибирский академический симфонический оркестр

На сцене с Новосибирским академическим симфоническим оркестром выступит заслуженная артистка России Елена Ревич (скрипка, Москва). Дирижер — Александр Лазарев. В программе Восточная фантазия «Исламей» Милия Балакирева, концерт для скрипки с оркестром Сергея Ляпунова и «Симфония № 3» Александра Глазунова.

17 марта. Открытие фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева

Открытие XXIV Международного фестиваля балетного искусства. В концерте примут участие Олег Габышев («Театр балета Бориса Эйфмана»), Мария Буланова и Никита Корнеев (Мариинский театр), Екатерина Первушина и Даниил Росланов (Театр «Кремлевский балет»). Также на вечере выступят солисты Башкирского театра оперы и балета Валерия Исаева, Гульсина Мавлюкасова, Ирина Сапожникова, Лилия Зайнигабдинова, Софья Саитова, Разиля Мурзакова, Рустам Исхаков, Сергей Бикбулатов и др. В программе концерта — фрагменты из балетов и хореографические номера.

Место: Башкирский государственный театр оперы и балета

17 марта. Уфимский лыжный марафон.

39-й Уфимский лыжный марафон пройдет в составе серии лыжных марафонов RussiaLoppet. Старт включен в зачет для марафонцев всей страны.

Место: СОК «Биатлон»

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
Подпишитесь
В ДТП со сгоревшими людьми за рулем был не владелец авто
Сегодня, 09:00
Водитель, сгоревший под Уфой в машине, купил ее недавно и уже нахватал кучу штрафов
Сегодня, 06:26
В Башкирии начались выборы президента России
Сегодня, 05:06
Порталы в СССР — топ худших школ Уфы
Вчера, 04:52
Стали известны первые данные об автомобиле, сгоревшем с четырьмя пассажирами под Уфой
Сегодня, 04:42
Особенности мартовской рыбалки в Башкирии
Вчера, 10:10