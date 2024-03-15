Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 16–17 марта

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Ольга Самосюк — Заслуженный художник РБ, автор 36 персональных выставок (Уфа, Москва, Ирбит, Магнитогорск, Екатеринбург, Иерусалим и др.)
Графика Ольги Самосюк — отражение ее интереса не только к локальной истории, но к истории всеобщей, с ее открытиями и культурным наследием. При этом творчество Ольги Самосюк не исчерпывается графическими офортами — с той же увлеченностью она работает в монотипии и акварели, используя широкий тематический диапазон — от лирики до истории культуры.
Место: музей им. Нестерова
Рэп-дуэт Александра Алиева и Наваи Бакирова, уроженцев Москвы и этнических азербайджанцев. В программе — большой сольный концерт и новые песни.
Место: концертный зал «Колизео»
На сцене с Новосибирским академическим симфоническим оркестром выступит заслуженная артистка России Елена Ревич (скрипка, Москва). Дирижер — Александр Лазарев. В программе Восточная фантазия «Исламей» Милия Балакирева, концерт для скрипки с оркестром Сергея Ляпунова и «Симфония № 3» Александра Глазунова.
Открытие XXIV Международного фестиваля балетного искусства. В концерте примут участие Олег Габышев («Театр балета Бориса Эйфмана»), Мария Буланова и Никита Корнеев (Мариинский театр), Екатерина Первушина и Даниил Росланов (Театр «Кремлевский балет»). Также на вечере выступят солисты Башкирского театра оперы и балета Валерия Исаева, Гульсина Мавлюкасова, Ирина Сапожникова, Лилия Зайнигабдинова, Софья Саитова, Разиля Мурзакова, Рустам Исхаков, Сергей Бикбулатов и др. В программе концерта — фрагменты из балетов и хореографические номера.
Место: Башкирский государственный театр оперы и балета
17 марта. Уфимский лыжный марафон.
39-й Уфимский лыжный марафон пройдет в составе серии лыжных марафонов RussiaLoppet. Старт включен в зачет для марафонцев всей страны.
Место: СОК «Биатлон»