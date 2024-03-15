Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 16–17 марта

Графика Ольги Самосюк — отражение ее интереса не только к локальной истории, но к истории всеобщей, с ее открытиями и культурным наследием. При этом творчество Ольги Самосюк не исчерпывается графическими офортами — с той же увлеченностью она работает в монотипии и акварели, используя широкий тематический диапазон — от лирики до истории культуры.